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    Nur Otan: Школа политического менеджмента запускает программу обучения участников праймериз

    8 Июня 2020, 18:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Школа политического менеджмента партии «Nur Otan» объявляет о запуске программы обучения участников праймериз «Праймериз. Публичная политика. Каким должен быть образ депутата?», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу Facebook партии.

    «Уважаемые друзья! Как известно, с 17 августа по 3 октября текущего года состоятся праймериз партии «Nur Otan», - отметили в пресс-службе партии. - Основная их цель - выявление на основе конкурентной борьбы новых лидеров для дальнейшего формирования партийных списков на предстоящих выборах в Мажилис и маслихаты всех уровней».

    Внутрипартийный отбор нового формата предполагает возможность участия каждого партийца.

    Как сообщили в пресс-службе партии, в этой связи Школа политического менеджмента партии «Nur Otan» объявляет о запуске программы обучения участников праймериз «Праймериз. Публичная политика. Каким должен быть образ депутата?»

    Тех, кто хочет узнать больше о праймериз, основных принципах управления собственным имиджем в условиях современной информационной реальности, навыках политической коммуникации и риторике, приглашаются для участия в обучении.

    Спикерами семинаров выступят известные политологи, государственные и общественные деятели, психологи и тренеры, среди которых Ермухамет Ертысбаев, Айдос Сарым, Расул Жумалы, Андрей Чеботарев, Саясат Нурбек и другие.

    Как рассказали в пресс-службе, программа обучения состоит из четырех модулей, которые будут проходить онлайн.

    Первый модуль: Механизм реализации внутрипартийного отбора-праймериз.

    Второй модуль: Международный опыт проведения праймериз. Роль и место депутата во власти.

    Третий модуль: Образ депутата. Создание имиджа и эффективной модели поведения.

    Четвертый модуль: Политическая риторика.

    Предусмотрены интерактивное обсуждение, практические упражнения в группах и творческие задания. Занятия будут проводиться для всех желающих партийцев на бесплатной основе.

    Семинары стартуют 15 июня и завершатся 7 августа текущего года и будут проходить с 9.30 до 13.00 часов.

    За более подробной информацией обращайтесь в областной филиал партии по месту проживания или в Школу политического менеджмента партии «Nur Otan» по адресу:
    г.Нур-Султан, ул.Кунаева, 12/1
    тел. +7-7172-707621
    сайт www.spm.nurotan.kz,
    e-mail: info_school@spm.nurotan.kz
    www.instagram.com/spm.nurotan.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Образование Нур Отан
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