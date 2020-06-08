Nur Otan: Школа политического менеджмента запускает программу обучения участников праймериз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Школа политического менеджмента партии «Nur Otan» объявляет о запуске программы обучения участников праймериз «Праймериз. Публичная политика. Каким должен быть образ депутата?», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу Facebook партии.
«Уважаемые друзья! Как известно, с 17 августа по 3 октября текущего года состоятся праймериз партии «Nur Otan», - отметили в пресс-службе партии. - Основная их цель - выявление на основе конкурентной борьбы новых лидеров для дальнейшего формирования партийных списков на предстоящих выборах в Мажилис и маслихаты всех уровней».
Внутрипартийный отбор нового формата предполагает возможность участия каждого партийца.
Как сообщили в пресс-службе партии, в этой связи Школа политического менеджмента партии «Nur Otan» объявляет о запуске программы обучения участников праймериз «Праймериз. Публичная политика. Каким должен быть образ депутата?»
Тех, кто хочет узнать больше о праймериз, основных принципах управления собственным имиджем в условиях современной информационной реальности, навыках политической коммуникации и риторике, приглашаются для участия в обучении.
Спикерами семинаров выступят известные политологи, государственные и общественные деятели, психологи и тренеры, среди которых Ермухамет Ертысбаев, Айдос Сарым, Расул Жумалы, Андрей Чеботарев, Саясат Нурбек и другие.
Как рассказали в пресс-службе, программа обучения состоит из четырех модулей, которые будут проходить онлайн.
Первый модуль: Механизм реализации внутрипартийного отбора-праймериз.
Второй модуль: Международный опыт проведения праймериз. Роль и место депутата во власти.
Третий модуль: Образ депутата. Создание имиджа и эффективной модели поведения.
Четвертый модуль: Политическая риторика.
Предусмотрены интерактивное обсуждение, практические упражнения в группах и творческие задания. Занятия будут проводиться для всех желающих партийцев на бесплатной основе.
Семинары стартуют 15 июня и завершатся 7 августа текущего года и будут проходить с 9.30 до 13.00 часов.
За более подробной информацией обращайтесь в областной филиал партии по месту проживания или в Школу политического менеджмента партии «Nur Otan» по адресу:
г.Нур-Султан, ул.Кунаева, 12/1
тел. +7-7172-707621
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e-mail: info_school@spm.nurotan.kz
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