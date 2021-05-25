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    Nur Otan провел более 2 тысяч рейдов на основе обращений граждан

    25 Мая 2021, 15:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Партия «Nur Otan» в рамках поручения Нурсултана Назарбаева по переходу в проактивный формат взаимодействия с населением и практической реализации концепции «Слышащего государства» продолжает активно реагировать на проблемные вопросы казахстанцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

    По информации пресс-службы партии, с начала года на основании обращений граждан организовано уже более 2 тысяч различных рейдов.

    Так, в Алматинской области региональная комиссия партийного контроля отреагировала на жалобу жителей поселка Суптай Панфиловского района, где почти 200 школьников вынуждены учиться в здании бывшего детского сада, которое находится в аварийном состоянии.

    В ходе проверки установлено, что в 1998 году из-за отсутствия системы отопления здание школы было закрыто и в 2011 году признано непригодным к эксплуатации. Нуротановцы настоятельно рекомендовали областному управлению образования в срок до конца текущего года выделить средства на разработку проектно-сметной документации и обеспечить строительство новой школы до конца 2022 года. Данный вопрос находится на особом контроле областного филиала партии.

    В столице владельцы квартир одного из жилых комплексов никак не могут справить новоселье, поскольку застройщик не пускает жильцов в их квартиры, которые им как социально-уязвимым семьям предоставил акимат по программе «Нұрлы жер».

    На ситуацию оперативно отреагировали в столичном филиале «Nur Otan». Комиссия партийного контроля рекомендовала городскому управлению строительства решить вопрос в кратчайшие сроки. При этом за несвоевременное реагирование на обращения граждан к партийной ответственности в виде «предупреждения» привлечен начальник управления Арсен Жангасканов.

    В городе Семей урегулирован конфликт между застройщиком и жильцами одного из жилых массивов. На единственной в том районе дороге собирались строить торговый центр, что затруднило бы движение людям, поскольку со всех других сторон их дома окружены железнодорожными путями. После вмешательства партии с застройщиком достигнуто соглашение о сохранении дороги. Возведенные ограждения были демонтированы.

    В Алматы жители микрорайона Альмерек пожаловались на то, что местные коммунальщики затеяли прокладку нового водопровода, чем испортили ранее заасфальтированную дорогу. В итоге у горожан теперь нет ни воды, ни дороги. По итогам проверки нуротановцы рекомендовали в срок до 10 июня обеспечить водоснабжение и ремонт дороги. Данный вопрос находится на контроле у Алматинского городского филиала партии.

    Как отметили в пресс-службе партии, оставить свое обращение или жалобу можно с помощью проекта «Электронная партия» на сайте nurotan.kz либо по номеру горячей линии 8 800 080 44 41 (Звонок по Казахстану бесплатно).

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    Нур Отан Общество
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