«Нур Отан» проследит за реализацией поручений Президента - Маулен Ашимбаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Партия «Нур Отан» установит общественный контроль за исполнением поручений Президента Нурсултана Назарбаева, озвученных в ежегодном Послании народу Казахстана. Об этом сообщил первый заместитель председателя партии Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы должны не только разъяснять, но и активно участвовать в реализации идеи Президента, вести эффективный общественный мониторинг за тем, как реализуются положения и идеи, которые вчера озвучил Глава государства. Поэтому мы планируем очень активно работать с другими политическими партиями и неправительственными организациями. Это будет одним из главных приоритетов на предстоящий период в работе «Нур Отана», - сказал Маулен Ашимбаев в ходе заседания общенациональной коалиции демократических сил «Казахстан-2050» в поддержку Послания Главы государства.

По его словам, разъяснение основных положении Послания казахстанцам является не менее важной задачей и отметил, что для этой работы необходимо привлечь политические и общественные силы страны.

«Разъяснять для того, чтобы казахстанцы больше пользовались теми возможностями, которые заложены в Послании Главы государства. В частности, вчера Елбасы говорил о том, что нужно населению больше объяснять, чтобы люди, которые нуждаются в жилье активно участвовали в программе «7-20-25». Для этого будут предоставляться дополнительные льготы, в частности, для работников бюджетной сферы, то есть компенсация части первоначального взноса. То есть такого рода предложения, которые заложены в Послании Главы государства надо активно разъяснять», - подчеркнул первый зампредседателя партии.

В целом, отметил Маулен Ашимбаев, «Послание Главы государства является ярко выраженным социальным документом» и поднимает те проблемы, которые наиболее обсуждаются казахстанцами.

«Это такие вопросы, как повышение доходов населения, ЖКХ, ограничение тарифов на услуги естественных монополий, доступность жилья, обеспечение общественной безопасности. И в Послании даны четкие конкретные меры по решению многих проблем, которые сегодня волнуют наших казахстанцев», - сказал он.

По его словам, для решения этих вопросов Президент предложил не ситуативные меры, а меры системного характера.

«В частности, повышение минимальной зарплаты в полтора раза является системной мерой. Последствия такого решения на себе положительно испытают миллионы казахстанцев. Кроме того, предложена такая системная мера, как повышение расходов на образование и здравоохранение до 10% от ВВП. (...) Таким образом мы можем говорить о том, что такие меры, которые изложены в Послании Главы государства, составляет суть социальной модернизации на предстоящие годы. Реализация этих мер позволит приблизить Казахстан к социальным стандартам, которые установлены наиболее развитыми странами мира», - пояснил Маулен Ашимбаев.

Он также добавил, что «все основные политические силы страны поддерживают стратегические инициативы Главы государства. «Сегодняшнее заседание общенациональной коалиции демократических сил - еще одно подтверждение того, что сегодня все значимые общественно-политические силы полностью поддерживают те идеи и предложения, которые изложены в этом стратегическом документе», - заключил он.

Напомним, Глава государства Нурсултан Назарбаев, 5 октября, в Акорде выступил с посланием народу Казахстана. Президент заявил, что Правительству, каждому руководителю госоргана, госкомпании нужно изменить подходы в работе.

«Главным приоритетом должен стать рост благосостояния казахстанцев. Именно по этому параметру я буду теперь оценивать персональную эффективность и соответствие занимаемым должностям», - отметил Нурсултан Назарбаев.