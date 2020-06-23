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    «Nur Otan» проконтролирует строительство жилья для медиков в Акмолинской области

    23 Июня 2020, 13:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По поручению Елбасы «Nur Otan» усилил оперативное решение проблемных вопросов граждан, в том числе через социальные сети. Об этом на своей странице в Instagram написал первый зампред правящей партии Бауыржан Байбек, передает МИА «Казинформ».

    По его словам, в рамках концепции Президента страны «Слышащее государство» общественными приемными партии с начала года в регионах было принято 196 тысяч обращений, 96% из которых уже решены. При этом онлайн-обращений стало в 6 раз больше, в том числе через Whatsаpp - в 8, а Facebook и Instagram - в 17 раз.

    «Сегодня в ходе онлайн встречи с жителями Акмолинской области медики села Зеренды подняли вопрос о жилищном обеспечении. По словам врача-педиатра Центральной районной больницы Гаухар Шариповой, 36 сотрудников учреждения не имеют жилья. В больнице наблюдается дефицит кадров. О необходимости материальной и моральной поддержки медицинских работников вчера на совещании с акимами еще раз сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Поэтому решение данной проблемы взято на особый партийный контроль. Разработана проектно-сметная документация на строительство 40-квартирного жилого дома, выделен земельный участок и подана бюджетная заявка. На ближайшей сессии маслихата при поддержке нашей фракции необходимые средства будут выделены», - сказал он.

    В ходе организованного прямого эфира Бауыржан Байбек пообщался и с работниками кокшетауского предприятия«Гормолзавод», поблагодарив членов первичной партийной организации за активное участие в республиканской акции#BizBirgemiz. В период карантина партийцами была оказана помощь 308 наиболее нуждающимся семьям города Кокшетау на 2,4 млн тенге. Отмечается, что многие члены «первички» планируют участвовать в предстоящих в августе-октябре внутрипартийных праймериз.

    В режиме видеоконференцсвязи первый зампред «Nur Otan» вместе с партийным активом области также обсудил актуальные вопросы развития региона.

    «В данный момент по поручению Лидера партии Нурсултана Назарбаева ведётся сбор и анализ проблемных вопросов системного характера для учёта в предвыборных программах партии по каждому региону, городу и району. Волнующие население вопросы должны найти свое решение. Наша партия и далее будет активно реагировать на общественные запросы», - заключил Бауыржан Байбек.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Акмолинская область Нур Отан Строительство Жилье
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