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    «Nur Otan» продолжает встречи с населением в регионах

    6 Января 2021, 16:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня члены предвыборного штаба партии «Nur Otan» посетили Северо-Казахстанскую область, передает МИА «Казинформ».

    Так, в селе Чапаево на базе «Кызылжар сут» вместе с руководителями крупных сельхозпредприятий региона были рассмотрены вопросы развития отрасли в рамках предвыборной программы партии.

    В этот же день в селе Бескөл члены партии встретились с семьями, переехавшими регион в рамках госпрограммы «Енбек». Совместно были обсуждены планы по дальнейшему развитию Северо-Казахстанской области.

    Далее в городе Петропавловск представители предвыборного штаба провели еще ряд встреч, в том числе с женщинами, воспитывающими детей с особыми потребностями.

    Автор:

    Политические партии Выборы-2021
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