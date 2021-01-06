«Nur Otan» продолжает встречи с населением в регионах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня члены предвыборного штаба партии «Nur Otan» посетили Северо-Казахстанскую область, передает МИА «Казинформ».

Так, в селе Чапаево на базе «Кызылжар сут» вместе с руководителями крупных сельхозпредприятий региона были рассмотрены вопросы развития отрасли в рамках предвыборной программы партии.

В этот же день в селе Бескөл члены партии встретились с семьями, переехавшими регион в рамках госпрограммы «Енбек». Совместно были обсуждены планы по дальнейшему развитию Северо-Казахстанской области.

Далее в городе Петропавловск представители предвыборного штаба провели еще ряд встреч, в том числе с женщинами, воспитывающими детей с особыми потребностями.