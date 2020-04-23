«Nur Otan» приступил к решению проблем граждан в режиме онлайн

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня Туркестанский областной филиал партии​ «Nur Otan» организовал прямой эфир для жителей региона. На страницах областного филиала партии в Facebook и Instagram жители получили информацию о помощи, оказываемой государством, областным акиматом, результатах акции​ «Біз біргеміз!», задавали вопросы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan».​

На их вопросы ответили первый заместитель председателя Туркестанского областного филиала партии​ «Nur Otan» Бейсенбай Тажибаев, руководитель управления координации занятости и социальных программ Туркестанской области Асия Темирбаева,​ исполняющий обязанности филиала по Туркестанской области АО «Государственный фонд социального страхования»​ ​ Даурен Байырбеков.





20 апреля первый заместитель председателя Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan»​ Б. Тажибаев уже проводил прямой эфир, который посмотрели более 1500 человек, поступило свыше 100 вопросов. Обращения граждан взяты во внимание, на некоторые вопросы были даны ответы. Большинство вопросов касалось выплаты 42500 тенге, социальной поддержки. Поэтому руководство филиала приняло решение организовать еще один прямой эфир, на который были приглашены представители соответствующих организаций.

В ходе сегодняшнего эфира на официальные страницы филиала партии в Facebook, Instagram поступило более 400 вопросов, более 70 человек поделились просмотром на своих страницах. Эфир посмотрели около двух тысяч человек.

Большая часть вопросов касалась выплаты 42500 тенге, помощи, оказываемой в рамках акции​ «Біз біргеміз!», в том числе выплаты 50 тысяч тенге. Жаловались люди и на подачу документов на получение АСП, пособий. На некоторые вопросы спикеры дали ответы сразу, какие-то проблемы записали, чтобы более тщательно их рассмотреть.





Жители выразили благодарность руководству филиала партии за возможность в режиме онлайн поднять интересующие вопросы.​ Спасибо говорили и люди, которые успели получить помощь.

Всего в Туркестанской области выплаты в 42500 тенге, учрежденные по поручению Президента страны, были назначены свыше 430 тысячам жителей. Некоторые только получат эти деньги. По итогам 1 квартала 2020 года​ 25 125 детям в возрасте 1 года до 6 лет розданы продукты и средства гигиены. В области получателей АСП -​ 19,8 тысяч семей или​ 111,9 тысячи человек.

А в рамках акции партии​ «Nur Otan»​ «Біз біргеміз!» продуктами питания обеспечено​ 8236 семей. Активное участие в ней принимают депутаты областного маслихата, предприниматели, молодежь, жасотановцы, активисты партии. Через​ республиканский общественный фонд​ «Birgemiz», созданный по инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева, 4903 жителям города Туркестана выплачено по 50 тысяч тенге.​

С 16 марта по​ 20 апреля в областной филиал партии поступило около трех тысяч обращений. 1772 их них решены положительно. На официальных страницах партии в соцсетях общественные приемные в режиме онлайн принимают обращения жителей. В ближайшее время планируется организовать онлайн приемы граждан по личным вопросам, на которые будут приглашаться руководители областных управлений.



