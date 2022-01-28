«Nur Otan» предстоит провести полную ревизию исполнения предвыборных обещаний – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Партии «Nur Otan» совместно с Правительством и акиматами предстоит провести полную ревизию исполнения предвыборных обещаний. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нужно понимать, что дальнейшая жизнеспособность партии зависит от того, в каком объеме будут выполнены предвыборные обещания. Мое убеждение: лучше не выдавать на-гора кучу обещаний, оторванных от реальности и заведомо нереализуемых. Лучше меньше, да лучше», - заявил во время съезда партии «Nur Otan» Касым-Жомарт Токаев.

«Поэтому партии совместно с Правительством и акиматами предстоит провести полную ревизию исполнения предвыборных обещаний. Различные трюки с саботированием, бюрократизацией этой работы чреваты социальными потрясениями. Уверен, с этим уже никто не поспорит», - высказался Президент.

По словам Президента, строгий партийный и общественный контроль необходимо обеспечить и за реализацией новой повестки реформ.

«Перед Правительством поставлены конкретные задачи. Партия должна стимулировать их качественное выполнение. Все ресурсы для этого имеются», - отметил Глава государства.

Напомним, начал работу внеочередной XXI Съезд партии «Nur Otan», в котором в онлайн-формате принимают участие 389 делегатов со всех регионов страны.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев был избран Председателем партии «Nur Otan».

Президент также заявил, о необходимости обновления партии «Nur Otan».