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    «Nur Otan» предстоит провести полную ревизию исполнения предвыборных обещаний – Президент РК

    28 Января 2022, 15:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Партии «Nur Otan» совместно с Правительством и акиматами предстоит провести полную ревизию исполнения предвыборных обещаний. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нужно понимать, что дальнейшая жизнеспособность партии зависит от того, в каком объеме будут выполнены предвыборные обещания. Мое убеждение: лучше не выдавать на-гора кучу обещаний, оторванных от реальности и заведомо нереализуемых. Лучше меньше, да лучше», - заявил во время съезда партии «Nur Otan» Касым-Жомарт Токаев.

    «Поэтому партии совместно с Правительством и акиматами предстоит провести полную ревизию исполнения предвыборных обещаний. Различные трюки с саботированием, бюрократизацией этой работы чреваты социальными потрясениями. Уверен, с этим уже никто не поспорит», - высказался Президент.

    По словам Президента, строгий партийный и общественный контроль необходимо обеспечить и за реализацией новой повестки реформ.

    «Перед Правительством поставлены конкретные задачи. Партия должна стимулировать их качественное выполнение. Все ресурсы для этого имеются», - отметил Глава государства.

    Напомним, начал работу внеочередной XXI Съезд партии «Nur Otan», в котором в онлайн-формате принимают участие 389 делегатов со всех регионов страны.

    Президент РК Касым-Жомарт Токаев был избран Председателем партии «Nur Otan».

    Президент также заявил, о необходимости обновления партии «Nur Otan».

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Нур Отан Политические партии Политика Съезд партии Аманат
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