«Nur Otan» помогает жителям затопленного Мактааральского района

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня Центральным аппаратом партии из столицы в Туркестанскую область направлено более 40 тонн гуманитарной помощи, в том числе продукты питания и личной гигиены. Об этом сообщил первый заместитель председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек на своей странице в Instagram, передает МИА «Казинформ».

«Дорогие друзья! Как вы знаете, из-за прорыва дамбы в соседнем Узбекистане были подтоплены населенные пункты Мактааральского района Туркестанской области, более 30 тысяч жителей эвакуировано.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительственной комиссии незамедлительно провести работу по восстановлению жилья, инфраструктуры и оказанию социальной поддержки населению.



С первых дней чрезвычайной ситуации «Nur Otan» не остается в стороне. Филиал и члены партии оказывают посильную помощь пострадавшим жителям.

Сегодня Центральным аппаратом партии из столицы в Туркестанскую область направлено более 40 тонн гуманитарной помощи, в том числе продукты питания и личной гигиены. Непосредственно на месте создан штаб из числа волонтеров «Jas Otan» для распределения груза среди нуждающихся», - сообщил Бауыржан Байбек.



