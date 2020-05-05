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    «Nur Otan» помогает жителям затопленного Мактааральского района

    5 Мая 2020, 15:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня Центральным аппаратом партии из столицы в Туркестанскую область направлено более 40 тонн гуманитарной помощи, в том числе продукты питания и личной гигиены. Об этом сообщил первый заместитель председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек на своей странице в Instagram, передает МИА «Казинформ».

    «Дорогие друзья! Как вы знаете, из-за прорыва дамбы в соседнем Узбекистане были подтоплены населенные пункты Мактааральского района Туркестанской области, более 30 тысяч жителей эвакуировано.
    Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительственной комиссии незамедлительно провести работу по восстановлению жилья, инфраструктуры и оказанию социальной поддержки населению.


    С первых дней чрезвычайной ситуации «Nur Otan» не остается в стороне. Филиал и члены партии оказывают посильную помощь пострадавшим жителям.
    Сегодня Центральным аппаратом партии из столицы в Туркестанскую область направлено более 40 тонн гуманитарной помощи, в том числе продукты питания и личной гигиены. Непосредственно на месте создан штаб из числа волонтеров «Jas Otan» для распределения груза среди нуждающихся», - сообщил Бауыржан Байбек.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Туркестанская область Происшествия Нур Отан
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