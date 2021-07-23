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    Nur Otan помог жителям столичного микрорайона решить вопрос газификации

    23 Июля 2021, 13:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Nur Otan помог жителям столичного микрорайона решить вопрос газификации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

    С начала года в общественных приемных Nur Otan депутатами и руководителями госорганов - членами партии проведено более 14 тысяч приемов, где было принято свыше 74 тысячи казахстанцев. По 96% обращениям достигнуты положительные решения, оказана консультативная, правовая и иная помощь. Остальные 4% находятся на исполнении.

    По информации пресс-службы партии, в целом за последние 2 года принято свыше полумиллиона обращений, 74% из которых поступили через Интернет.

    Так, в ходе одного из приемов, проведенных в онлайн-режиме в конце прошлого года, первый заместитель Председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек рассмотрел обращение 24-летнего жителя Актюбинской области Айбека Космагамбетова. Тогда житель села Талдысай Кобдинского района пожаловался на отсутствие дорог в населенном пункте.

    В свою очередь Бауыржан Байбек заверил Айбека Космагамбетова, что депутаты на ближайшей сессии рассмотрят вопрос выделения средств на ремонт дорог в населенном пункте.

    По данным пресс-службы, после рассмотрения обращения депутатами областной фракции «Nur Otan» уже в этом году в селе будет произведен средний ремонт двух улиц общей протяженностью 2,6 км. На ремонт улицы А. Молдагуловой из областного бюджета выделено 65,5 млн тенге, а на улицу Абат Байтак – 140,2 млн тенге. На сегодня ведутся работы по укладке асфальтового покрытия и обустройству тротуаров.

    Кроме того, в партии привели примеры других положительно решенных вопросов, поднятых гражданами в ходе обращений в общественные приемные.

    Так, в столичный филиал Nur Otan обратились жители микрорайона «Казахаул» с просьбой решить вопрос газификации, поскольку изначально их 150 домов не попали в проект по подведению сетей. Учитывая, что масштабный проект по газификации столицы и регионов страны был инициирован лично Елбасы, Первым Президентом Нурсултаном Назарбаевым, Комиссией партийного контроля была незамедлительно организована встреча жителей с руководителем Управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан Толегеном Кулушевым. По итогам встречи представители местных исполнительных органов заверили жителей, что для проведения сетей газоснабжения в микрорайон «Казахаул» будет разработана проектно-сметная документация, а непосредственно работы начнутся уже в четвёртом квартале текущего года.

    В Западно-Казахстанской области нуротановцы помогли решить транспортную проблему жителей села Жымпиты Сырымского района, расположенного в 140 км от Уральска. При содействии партийцев был запущен регулярный автобусный маршрут Жымпиты – Уральск. При этом для детей с ограниченными возможностями, малообеспеченных семей – проезд бесплатный.

    В городе Жанаозене Мангистауской области жители одного из домов больше полувека просили подвести природный газ. Еще в 1965 году здание было сдано в эксплуатацию как общежитие, а в 90-е годы жильцы смогли приватизировать квартиры. В поисках решения проблемы люди обратились в местный филиал партии Nur Otan. В итоге из городского бюджета были выделены средства, проведены работы и все квартиры дома успешно газифицированы.

    Обратиться в Республиканскую общественную приемную партии Nur Otan можно по следующим контактам:

    Call-центр: 8 800 080 4441 (звонок по Казахстану бесплатно);

    WhatsАpp: 8 700 800 4441

    E-mail: komek@nurotan.kz.

    «Экстренная служба 111» по вопросам семьи, женщин и прав детей, а также противодействия семейно-бытовому насилию.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Нур Отан Общество Газификация
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