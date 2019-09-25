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    «Nur Otan» подал в суд на алматинских активистов за распространение ложной информации

    25 Сентября 2019, 11:51

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Партия «Nur Otan» подала исковое заявление в суд за распространение ложной информации на граждан Санавар Закирову, Марата Турымбетова и Альнура Ильяшева, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

    По информации пресс-службы, ответчики неоднократно выдвигали обвинения в судебном порядке к партии «Nur Otan» о якобы воспрепятствовании созданию партии. Обвинения в адрес партии «Nur Otan» активно распространялись в социальных сетях и тиражировались в СМИ.

    «При этом согласно пункту 1 статьи 10 Закона РК «О политических партиях», государственная регистрация политической партии осуществляется Министерством юстиции Республики Казахстан. Партия «Nur Otan» не имеет никакого отношения к регистрации других партий и тем более не имеет возможности воспрепятствовать кому-либо в этом вопросе», - говорится в сообщении.

    В партии «Nur Otan» считают данные действия попыткой дискредитации деятельности общественного объединения.

    В этой связи согласно статье 143 Гражданского кодекса Республики Казахстан партия «Nur Otan» обратилась с соответствующим иском в Жетысуский районный суд города Алматы.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Алматы Нур Отан Политические партии Общество
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