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      Северо-Казахстанская область

    «Nur Otan» планирует трудоустраивать ежегодно не менее 4,6 тыс молодых людей в СКО

    24 Декабря 2020, 20:37

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Кандидат в депутаты Северо-Казахстанского маслихата Биржан Худайбергенов встретился в Петропавловске с советом по делам молодежи, передает МИА «Казинформ».

    Представитель «Nur Otan» отметил, что сегодня в регионе созданы все условия для успешной социализации молодых людей и развития их потенциала. В ближайшие пять лет партия намерена усилить им всестороннюю поддержку.

    «Мы будем добиваться ежегодного трудоустройства не менее 4,6 тыс. представителей молодежи, а также трудоустройства 665 молодых людей на летний период путем организации трудовых отрядов «Жасыл Ел». Планируем строительство трёх студенческих общежитий на 732 места для 3 колледжей Петропавловска», - рассказал Биржан Худайбергенов.

    Прекрасную новость услышали ребята, которые планируют попробовать себя в бизнесе. Партией запланировано ежегодное выделение 500 кредитов на открытие нового дела и для ведения существующего.

    В завершение встречи кандидат призвал молодых людей не оставаться в стороне от происходящих событий, прийти на выборы 10 января и проголосовать за «Nur Otan».

    Оплачено из средств Избирательного фонда Северо-Казахстанской области партии «Nur Otan»

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Северо-Казахстанская область Нур Отан Выборы Политические партии Регионы Молодежь Выборы-2021
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