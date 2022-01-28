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    «Nur Otan» не должна копировать работу государственных органов - Касым-Жомарт Токаев

    28 Января 2022, 15:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о работе партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Nur Otan», будучи партией по-настоящему реальных дел, должна быть в центре событий и в авангарде процессов. Позиция стороннего наблюдателя уже неприемлема», - сказал во время съезда партии Касым-Жомарт Токаве.

    Также по словам Президента, «партия не должна копировать работу государственных органов».

    «У госаппарата одни функции, у партии – совершенно другие. «Nur Otan» должна заниматься главным образом идеологической и кадровой работой, в нужных случаях – направлять работу госаппарата», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Нур Отан Политические партии Съезд партии Аманат
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