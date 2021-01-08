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    «Nur Otan» намерен снизить уровень безработицы в СКО

    8 Января 2021, 17:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Кандидаты в депутаты Северо-Казахстанского маслихата от партии «Nur Otan» Елена Левина и Шынар Билялова рассказали трудовому коллективому ТОО «Аби Жер» о том, что в Кызылжарском районе в следующие 5 лет создадут порядка 6 тысяч рабочих мест, передает МИА «Казинформ».

    «Партия готова использовать потенциал приграничного расположения и преимуществ района для повышения уровня жизни населения, развития предприятий переработки и торговли, обеспечения качественными продуктами питания. Это важные вопросы для партии. Приглашаем вас 10 января на выборы и голосуйте за «Nur Otan», - рассказала Елена Левина.

    Она добавила, что в планах партии – развивать животноводство и птицеводство за счет увеличения численности крупного рогатого скота до 46,8 тысяч и птицы до 2,6 млн. Затронули кандидаты и вопрос развития предпринимательства.


    «Мы намерены вовлечь более половины самозанятого населения в предпринимательскую деятельность. Это позволит снизить их численность до 1500 человек. Также в планах открытие в регионе новых производств. Благодаря этому вырастет заработная плата в районе на 35%, снизится безработица за счет создания 5,9 тыс. новых рабочих мест», - отметила кандидат Шынар Билялова.


    Оплачено из средств Избирательного фонда Северо-Казахстанской области партии «Nur Otan»


    Автор:

    Северо-Казахстанская область Нур Отан Политические партии Регионы Выборы-2021
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