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    Nur Otan начинает прием граждан в режиме онлайн

    12 Октября 2020, 16:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Республиканская общественная приемная партии «Nur Otan» возобновляет личные приемы граждан руководителями государственных органов и депутатами Парламента. Учитывая пандемию коронавирусной инфекции, встречи с населением будут проходить в дистанционном режиме. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служб партии.

    Как сообщил заведующий Республиканской общественной приемной «Nur Otan» Сактаган Садвакасов, задать свой вопрос будет еще проще, если раньше нужно было прийти в филиал партии лично, то теперь достаточно установить приложение Zoom на смартфон или компьютер.

    «Это очень простой и удобный способ, потому что теперь можно не выходя из дома поговорить с тем или иным руководителем, депутатом, и обратить внимание на актуальные проблемы. Основным приоритетом для партии является здоровье граждан, поэтому онлайн-формат наилучшим образом помогает соблюдать санитарные нормы по нераспространению COVID-19», - сказал Сактаган Садвакасов.

    Так, в октябре 2020 года прием граждан проведут:

    13 октября - депутат Мажилиса Парламента, член фракции «Nur Otan» – председатель Комитета по вопросам экологии и природопользованию Глеб Щегельский;

    14 октября - первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов;

    15 октября - депутат Мажилиса Парламента, член фракции «Nur Otan» – член комитета по финансам и бюджету Татьяна Яковлева;

    16 октября - министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди;

    20 октября - депутат Мажилиса Парламента, член фракции «Nur Otan» – член комитета по социально-культурному развитию Зауреш Аманжолова;

    22 октября - депутат Мажилиса Парламента, член фракции «Nur Otan» – член комитета по аграрным вопросам Нуржан Альтаев;

    23 октября - заместитель директора департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Ернар Оразбаев;

    27 октября - депутат Мажилиса Парламента, член фракции «Nur Otan» – член комитета по международным делам, обороне и безопасности Ирина Аронова;

    28 октября - вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аблайхан Оспанов;

    29 октября - депутат Мажилиса Парламента, член фракции «Nur Otan» – член комитета по международным делам, обороне и безопасности Загипа Балиева;

    30 октября - министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев.

    Записаться можно по телефону 8 800 080 4441 (звонок по Казахстану бесплатно), либо написав на электронную почту komek@nurotan.kz с пометкой «Прием граждан».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Нур Отан Общество
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