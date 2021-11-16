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    Nur Otan: Механизм подготовки научных кадров нуждается в обновлении

    16 Ноября 2021, 15:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопросы оптимизации высших учебных заведений и совершенствования научной деятельности обсудили члены Республиканского общественного совета по развитию образования и науки при партии «Nur Otan». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

    Как сообщил вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев, по результатам проведенных инспекций три вуза закрыто по решению суда, один возвратил лицензию добровольно, а четыре региональных частных вуза объединены в два.

    По мнению председателя правления КазГЮУ им М.С. Нарикбаева Талгата Нарикбаева, обсуждаемый в настоящее время механизм внесудебного отзыва лицензий у организаций образования если и увеличит число закрытых университетов, но не решит проблему в целом.

    «Часто обсуждается проблема «фабрик по печатанию дипломов». В некоторых университетах в погоне за прибылью спустили качество образования на нет. Уже четвертый год работает Лига академической честности, разработан соответствующий методологический аппарат. Используя его, мы сможем устранить сам смысл существования недобросовестных вузов», – заявил Талгат Нарикбаев.

    Председатель Совета, депутат Мажилиса Жулдыз Сулейменова напомнила, что предвыборной программой партии предусмотрено создание двух передовых университетов в Петропавловске и Шымкенте по образцу Nazarbayev University.

    «Здесь идет речь о полноценных организациях, которые усилят доступность высшего образования для молодежи в регионах. Но ведь ничто не мешает и другим вузам перенимать данный положительный опыт. Кроме того, не стоит забывать о влиянии пандемии на учебный процесс, важно не допустить снижения качества обучения студентов», – сказала Жулдыз Сулейменова.

    В ходе заседания члены Совета также обсудили вопросы развития науки.

    В рамках реализации предвыборной программы «Nur Otan» состав членов национальных научных советов (ННС) был обновлен на 85%, постановлением Правительства приняты правила ННС, организации и проведения государственной научно-технической экспертизы. Также разработаны правила базового, грантового и программно-целевого финансирования научно-технической деятельности, молодым ученым выделено свыше 1 тысячи грантов, а до конца года будет завершен аудит 13 научных организаций. Между тем механизм подготовки научных кадров нуждается в обновлении.

    «В Казахстане тема диссертации утверждается приказом министра образования в течении первого месяца учебы в докторантуре, потом менять тему уже нельзя. Хотя в ходе исследования и гипотеза, и методы меняются раз десять. Складывается ощущение, что мы в процессе перехода от советской к Болонской системе образования остановились где-то посередине и получили непонятный гибрид», – подчеркнула член Совета, депутат Мажилиса Зульфия Сулейменова.

    По итогам заседания Совет рекомендовал Министерству образования и науки, а также другим уполномоченным органам взять на особый контроль все озвученные замечания, инициативы и внести предложения по их реализации.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Образование Нур Отан
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