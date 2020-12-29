«Nur Otan»: Ежегодно будут трудоустраиваться не менее 22 тысяч человек

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Кандидаты в депутаты областного маслихата обсудили приоритетные направления предвыборной программы с работниками АЗХС, передает МИА «Казинформ».

Во встрече, состоявшейся в конференц-зале завода, приняли участие кандидаты в депутаты областного маслихата от партии «Nur Otan» Всеволод Щегельский и Еламан Итегулов.

Гости подробно разъяснили предвыборную программу партии «Nur Otan» по Актюбинской области, выслушали предложения заводчан и ответили на вопросы.

«Несмотря на все вызовы, партия «Nur Otan» будет прилагать все усилия для обеспечения стабильности развития экономики, сохранения занятости и создания новых рабочих мест, сделать нашу область безопаснее и комфортной для проживания. И мы четко знаем, как этого достичь! – заверил заводчан кандидат Всеволод Щегельский. - Сегодня все граждане ждут от партии решения конкретных проблем и продвижения инициатив. Партия открыта для всех! Мы готовы поддержать Ваши конструктивные предложения и надеемся на взаимовыгодное сотрудничество. Ваше мнение по дальнейшему развитию нашего региона очень важно для нас!», - сказал он.

Кандидат также рассказал, какие меры партия будет принимать для повышения жизненного уровня населения.





«Ориентиры партии «Nur Otan» – устойчивое экономическое развитие и повышение уровня жизни населения, - подчеркнул Всеволод Щегельский. - Наша задача – создание достаточного количества рабочих мест, что позволит сохранить безработицу на уровне 4,9% и повысить среднюю заработную плату минимум до 200 тысяч тенге к 2025 году. Для этого партия «Nur Otan», среди других мер, будет способствовать ежегодному созданию не менее 21 тысячи новых рабочих мест, трудоустройству на имеющиеся вакансии не менее 22 тысяч человек, подписанию меморандумов с крупными иностранными компаниями для недопущения сокращения и выравнивания заработных плат между казахстанскими и зарубежными сотрудниками. Ежегодному профессиональному обучению (более 1 года) не менее 1 тысячи человек и краткосрочному обучению (до 3 месяцев) не менее 700 человек с учетом потребностей рынка труда, что позволит решить проблему дефицита кадров и трудоустройства работников, потерявших работу из-за пандемии коронавируса. Данные и другие меры позволят создать более 105 тысяч рабочих мест и трудоустроить на имеющиеся вакансии более 110 тысяч человек», - сказал кандидат.

Он также отметил, что партия будет содействовать снижению зависимости от добычи сырья. В целях дальнейшего развития обрабатывающей промышленности партия «Nur Otan» будет способствовать реализации не менее 30 проектов в регионе. В результате доля обрабатывающей промышленности в экономике региона увеличится с 10 до 18%.

«Партия «Nur Otan» выступает за всестороннее повышение качества жизни наших граждан, за доступ каждого к чистой воде, воздуху и качественной инфраструктуре. Мы будем содействовать реализации проектов «Құтты мекен», «Ауыл – ел бесігі», которые направлены на модернизацию дорожной и транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунальной сферы, а также сохранение благополучной экологической обстановки», - добавил Всеволод Щегельский.

Кандидат Еламан Итегулов в беседе с заводчанами сделал акцент на проектах, которые создадут комфортные условия для жизни молодежи региона.

«В работе с молодежью акцент будет сделан на создание социальных лифтов, решение проблем с жильем для молодых семей по программе «7-20-25», трудоустройства, образования. В области действуют 14 центров развития молодежных инициатив. Реализуются мероприятия по повышению уровня жизни молодого поколения региона (движения «Жасыл ел», «Жастар - Жастарға», проект «С дипломом - в село!», молодежное предпринимательство на селе и т.д.). Партия «Nur Otan» ставит перед собой задачу ежегодного трудоустройства не менее 8 тысяч молодых людей, строительства 5 студенческих общежитий на 1 340 мест, создания в области базы волонтеров для координации деятельности волонтерских групп, увеличения количества волонтеров до 2500 человек», - пояснил он.

Кандидат добавил к сказанному, что партия «Nur Otan» ставит одним из основных приоритетов масштабное подключение к сети интернет с целью формирования современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры региона.

«Для этого в 2021-2025 годах поставлены задачи, обеспечить мобильным широкополосным доступом к сети интернет стандарта 3G в 97 селах с численностью населения свыше 250 человек, ежегодное обучение основам компьютерной и цифровой грамотности не менее 5 тысяч человек и другие меры. В целом, принятые меры позволят обеспечить интернетом более 70 тысяч сельских жителей», - рассказал спикер.

Кандидат также отметил, что партией будет выполнена большая работа по поддержке предпринимателей.

«Малый и средний бизнес должен стать одним из основных резервов роста экономики региона. Партия будет создавать условия не только для восстановления деятельности наиболее пострадавших субъектов бизнеса, но и созданию новых через активное использование действующих инструментов государственной поддержки и сотрудничества с НПП «Атамекен», - подчеркнул он.

Оплачено из средств Избирательного фонда Актюбинской области партии «Nur Otan»



