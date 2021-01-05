Nur Otan до 2025 года модернизируют опреснительный завод «Каспий»

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау в рамках предвыборной кампании члены штаба партии «Nur Otan» повсеместно проводят акцию «От двери к двери», передает МИА «Казинформ».

Основная цель акции – личное общение с избирателями кандидатов в депутаты всех уровней и разъяснение основных направлений предвыборной программы партии и поставленных перед партийцами задач.

Кандидаты в депутаты Актауского городского маслихата Гани Абдисадыков и Ерген Сыражанов встретились с жителями 1-го, 8-го и 11-го микрорайонов города. Они выслушали пожелания и наказы горожан.

«Во время беседы жители Актау подняли актуальные проблемы. Первое – это необходимость благоустройства дорог и детских площадок внутри микрорайонов. Второе – качество горячей воды и подачи теплоснабжения. Третье – подорожание продуктов питания первой необходимости. Все эти вопросы и пути их решения освещены в предвыборной программе партии «Путь перемен: достойную жизнь каждому» по городу Актау», - рассказали Г. Абдисадыков и Е. Сыражанов.

Члены штаба отметили, что с 2021 по 2025 годы в Актау проведут текущий (ямочный) ремонт 48,5 тыс. кв. м внутримикрорайонных дорог города. В 2022 году построят 12 км автомобильной дороги в жилом массиве «Рауан». За пять лет также планируют проводить ежегодный ремонт не менее 4 км автомобильных дорог. К 2025 году установят 96 автобусных остановок.

«В Актау приоритетными направлениями являются модернизация существующих и строительство инженерных сетей в новых микрорайонах города и обеспечение населения питьевой водой», - подчеркнули кандидаты в депутаты Г. Абдисадыков и Е. Сыражанов.

Так, запланированы реконструкции сетей 6,6 км водоснабжения, 6,8 км теплоснабжения, 2,5 км сетей водоотведения, а также строительство инженерной инфраструктуры в новых микрорайонах общей протяженностью 238,7 км.

До 2025 года в городе ежегодно будут заменять не менее 15 лифтов многоэтажных жилых домов. К этому времени также модернизируют опреснительный завод «Каспий».

Реализация всех этих мер позволит создать комфортные условия проживания для более 70 тысяч жителей города.





Оплачено из средств Избирательного фонда города Актау Мангыстауской области партии «Nur Otan»



