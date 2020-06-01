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    «Nur Otan» дал рекомендации по улучшению условий в детских домах – Бауыржан Байбек

    1 Июня 2020, 18:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек поздравил казахстанцев с Международным днем защиты детей, передает МИА «Казинформ».

    «Дорогие друзья, поздравляю с Международным днем защиты детей.

    Создание условий для полноценного развития и самореализации детей – один из основных приоритетов партии «Nur Otan». В рамках проекта «Бақытты отбасы» партией создан Республиканский общественный совет по вопросам семьи, женщин и защите прав детей. Только за один год его деятельности проинспектировано более 1 300 организаций образования, здравоохранения и социальной защиты. Даны рекомендации по улучшению условий в детских учреждениях.

    Сегодня нашими депутатами ведется активная работа над законопроектом по защите прав детей и борьбе с семейно-бытовым насилием в рамках рабочих групп Мажилиса Парламента», - сообщил в своем аккаунте в Instagram Бауыржан Байбек.

    По инициативе партии запущена работа оперативных групп по выявлению насилия в семьях. В ряде регионов созданы центры социальной поддержки для многодетных матерей, психологической поддержки для детей и подростков, проводится обучение родителей особенных детей, добавил он.

    «Сегодняшний праздник - еще один повод окружить вниманием и заботой каждого ребенка в нашей стране.

    Выражаю искреннюю благодарность всем, кто посвятил себя заботе и воспитанию детей. Наша общая задача – обеспечить счастливое детство для каждого маленького казахстанца!» - призвал Бауыржан Байбек.


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