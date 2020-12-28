Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Nur Otan будет развивать массовый спорт среди жителей города Темиртау

    28 Декабря 2020, 16:48

    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Кандидаты в депутаты городского маслихата обозначили приоритеты, определенные предвыборной программой партии и остановились на стоящих задачах, передает МИА «Казинформ».

    Также они рассказал о проводимой Nur Otan работе на ближайшие пять лет, которая будет ориентирована на укрепление здоровья нации, вовлечение населения к массовому занятию спортом.

    Для этого мы будем:

    · способствовать расширению спортивной инфраструктуру за счет установки 10 многофункциональных кортов и 15 спортивных площадок,

    · способствовать открытию в городе бесплатных спортивных секций для детей из малообеспеченных и многодетных семей,

    · содействовать открытию ФОКа на 320 посадочных мест.

    Это позволит к 2025 году улучшить показатель обеспеченности населения спортивной инфраструктурой с 58,7% до 62,4% на 1 тыс. человек и охватить 61 тыс. человек массовым спортом.

    Талгат Акишев разъяснил особенности проводимых выборов и призвал поддержать Nur Otan: «Партия Nur Otan открыта для всех! И мы, нуротановцы, бесконечно ценим ваше стремление к конструктивному диалогу и оказываемое нам доверие. Уверен, все вместе мы добьемся решения намеченных задач. Партия приложит все усилия для обеспечения стабильности развития экономики, сохранения занятости и создания новых рабочих мест. Мы четко знаем, как достичь в нашем городе уровня безопасного и комфортного проживания. Я призываю вас поддержать на предстоящих выборах ведущую политическую силу нашего государства – партию Nur Otan, чтобы вместе продолжить работу над процветанием нашей страны, укреплением единства нашего многонационального народа и повышением благосостояния каждого казахстанца».

    «То, что еще не сделано, — это как раз и есть наши планы на будущее!» — отметил спикер и напомнил, что кто бы ни обратился в партию Nur Otan, она всегда разбирается и помогает в решении возникший проблем.

    Оплачено из средств Избирательного фонда общественного объединения «Партия «Nur Otan» на выборах депутатов Темиртауского городского маслихата.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Карагандинская область Нур Отан Спорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Чемпионат мира по рукопашному бою проходит в Астане
    Дмитрий Потанин стал серебряным призером чемпионата Азии по спортивной гимнастике
    Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
    Спортсмен из Узбекистана пробежал марафон по дну Аральского моря
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев