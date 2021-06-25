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    Nur Otan: 259 объектов культуры планируется построить до 2025 года

    25 Июня 2021, 12:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проблемные вопросы реставрации объектов исторического наследия, строительства и ремонта объектов культуры рассмотрели на очередном заседании Республиканского общественного совета «Miras» при партии «Nur Otan», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

    По информации пресс-службы партии, в соответствии с Дорожной картой по исполнению Предвыборной программы «Nur Otan» до 2025 года планируется построить 259 объектов культуры, 89 из них – уже в этом году.

    По словам министра культуры и спорта Актоты Раимкуловой, на сегодня ведутся работы по строительству 43 объектов культуры и ремонтные работы на 107 из 211 объектов. При этом министр признала, что существует вероятность недостижения утвержденных в плане показателей.

    «Местными исполнительными органами были представлены бюджетные заявки на финансирование. Однако, в связи с текущей экономической ситуацией, они не были поддержаны. Поэтому для активизации работы прошу проработать этот вопрос по партийной линии с министерствами финансов и национальной экономики», – сказала Актоты Раимкулова.

    В свою очередь член Совета и депутат Мажилиса Берик Абдыгалиулы обратил внимание министра на противоречие, возникающее в настоящее время между реставрационными организациями и экспертами. По его словам, реставрация памятников больше напоминает евроремонт.

    «Качество этих работ не выдерживает никакой критики. Средств выделяется достаточно, но специалистов катастрофически не хватает. Особенно дефицит реставраторов наблюдается в регионах. Чаще всего реставрационные работы выполняют простые строители. Например, в городище Орда-Базар фундамент мавзолея Жошы-хана залили цементом как будто строили обычный дом. Памятники теряют свой исторический облик. И таких примеров много. Поэтому работа должна вестись с привлечением специалистов, ученых», – отметил депутат, обращаясь к министру.

    Член Совета, ректор ЕНУ им. Л. Гумилева Ерлан Сыдыков считает, что в программе «Қасиетті Қазақстан» следует пересмотреть подход, по которому объекты исторического наследия разделены на республиканские и региональные.

    В ходе заседания был поднят вопрос создания реестра казахских историко-культурных объектов за границей. Так, по мнению членов Совета в него должны войти могилы Аль-Фараби, Султана Бейбарса, Толе би, Курмангазы, Мустафы Шокая и другие.

    В свою очередь член Совета, депутат Сената Нурторе Жусип выразил обеспокоенность по поводу строительных работ, активно ведущихся в районе мавзолея Ходжа Ахмета Яссауи в Туркестане.

    «Когда-то строители и гидромелиораторы выявляли проблему грунтовых вод. Учитывается ли это при строительстве Караван-сарая и других зданий неподалеку? В противном случае фундамент мавзолея может отсыреть», – сказал Нурторе Жусип.

    Сенатор также предложил решить вопрос подготовки реставраторов путем развития уже существующих в Казахстане семейных ремесленных предприятий и создания программ совместно с Ираном, Узбекистаном и Турцией.

    Резюмируя итоги заседания, председатель Совета Жанарбек Ашимжанов отметил, что в Правительство будет направлено более десяти предложений. В частности, Совет рекомендует рассмотреть возможность реставрации комплекса Айтеке би и Сейткул баба в Узбекистане, мавзолея Толе би, мемориального комплекса Бокей хана и Сеит баба в России.

    Также среди рекомендаций – пересмотр квалификационных требований к лицензированию деятельности по осуществлению научно-реставрационных работ, ввод ежегодной аттестации специалистов, формирование централизованной базы отчетов выполненных научно-реставрационных работ.

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    Культура Нур Отан
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