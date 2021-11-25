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    Nur Otan: 10 тысяч домов получили доступ к сетям газоснабжения в столице

    25 Ноября 2021, 18:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек ознакомился с ходом исполнения предвыборных обещаний партии в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

    По его словам, по поручению Елбасы, Лидера партии Нурсултана Назарбаева ведётся системный контроль за реализацией 217 дорожных карт в каждой области, городе и районе.

    Так, в рамках озвученной Главой государства Касым-Жомартом Токаевым Предвыборной программы «Путь перемен: Достойную жизнь каждому!» с начала года в городе Нур-Султан создано более 20 тысяч постоянных рабочих мест, открыто 7 врачебных амбулаторий, отремонтировано 96 улиц и др. Большая часть работ проведена на окраинах города.

    «Вместе с председателем филиала, акимом города Алтаем Кульгиновым осмотрел новый корпус школы №23 на 600 мест в жилом массиве «Өндіріс». В 2019 году Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил расширить данное учебное заведение в связи с густонаселённостью района. Строительство нового корпуса было включено в городскую предвыборную программу партии. В целом, партия ставит задачу строительства в столице до 2025 года не менее 50 новых школ на 60 тысяч мест. Уже в этом году было открыто 8 новых школ, завершается строительство еще 7 объектов», - написал он на своей странице в Facebook.

    В жилом массиве «Өндіріс» Бауыржан Байбек также посетил новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Уже к концу года здесь ежедневно более 500 человек смогут заниматься самбо, кикбоксингом, пауэрлифтингом и другими популярными видами спорта. В целом, согласно обещаниям партии уже в этом году в регионах было открыто более 127 тысяч секций, возобновлена работа свыше 22 тысяч детских кружков.

    Далее первый зампред партии ознакомился с ходом работ по переводу на газ столичной ТЭЦ–2.

    «Как сказал Елбасы на заседании Политического совета «Nur Otan»-а, вопросы экологии должны стать одними из самых приоритетных для страны и правящей партии. На сегодня объект завершен на 95%. В результате газификации значительно сократятся выбросы окислов азота и углерода, парниковых газов, полностью будут исключены выбросы угольной золы. В рамках проекта Елбасы «Сарыарка» по газификации регионов с начала года в городе обеспечен доступ к сетям газоснабжения для более 10 тысяч домов», - отметил он.

    В этот же день вместе с городским партийным активом Бауыржан Байбек обсудил ход реализации предвыборной программы по столице.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Астана Нур Отан Общество Газификация
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