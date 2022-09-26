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    Нулевые ставки пошлин и тарифные льготы на товары критического импорта продлят в ЕАЭС

    26 Сентября 2022, 21:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Совет Евразийской экономической комиссии одобрил предложения сторон о продлении срока действия нулевых ставок ввозных таможенных пошлин и тарифных льгот в отношении отдельных видов товаров критического импорта до 31 марта 2023 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

    При этом по ряду товарных позиций, находящихся в компетенции Коллегии ЕЭК, решение по поручению совета Комиссии будет принято в ближайшее время.

    «Несмотря на положительный эффект, который оказали меры таможенно-тарифного регулирования, принятые весной, остались отдельные чувствительные позиции, по которым обнуление пошлин или тарифные льготы продляются на полгода. Речь идет примерно о четверти товаров первоначального списка», - пояснил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

    В частности, продление коснется сырья: фармацевтической и химической продукции, лаков, красителей, средств для обработки текстиля и кожи, отдельных разновидностей клеев и крахмалов, пластмасс, резины и изделий из них, отдельных изделий из целлюлозы, сырья из шерсти, хлопка и льна, химических нитей, пряжи и волокон. Также в перечень войдет ряд готовых изделий, таких как лекарственные средства, медицинское оборудование, реагенты для лабораторных исследований.

    Решения будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года.


    Фото: eec.eaeunion.org



    Автор:

    Ринат Дусумов

    Экономика ЕАЭС
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