Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 465.95 eur/kzt 485.43

    rub/kzt 7.72 cny/kzt 65.28
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматинская область

    Нулевая видимость - несколько дорог закрыли в Алматинской области

    26 Ноября 2022, 23:21

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение для всех авто на нескольких участках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ДЧС региона, с 21:30 часов закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «Кокпек-Кеген-Тюп» (0-26 км, с. Кокпек-с.Аксай, Енбекшиказахский район).

    С 19:00 часов 26 ноября закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «Алматы-Кокпек-Коктал-Хоргос» (135-230 км, с.Байсейт-Кокпек, Енбекшиказахский район).

    С 19:40 часов 26 ноября закрыто движение для грузового автотранспорта с прицепом, полуприцепом и пассажирского автобуса на участке автодороги республиканского значения «Алматы-Оскемен» (16-241 км).

    В ДЧС Алматинской области уточнили, что на этих участках наблюдается метель, буран, нулевая видимость. Спасатели просят граждан воздержаться от поездок в данных направлениях и заранее корректировать свой маршрут, а также не пренебрегать СМС, передаваемыми службой 112.

    Ранее сообщалось, что из-за непогоды с 20:30 часов 26 ноября закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения«Алматы-Шелек-Хоргос» (136-246 км, с.Байсейт-с.Шонжы, Енбекшиказахский район, Уйгурский район).

    Также закрыты все трассы республиканского значения Акмолинской области.

    Кадр из видео

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Транспорт Видео Дороги
    Новости по теме
    Новости по теме
    Закрыты все трассы республиканского значения Акмолинской области
    Трассу Алматы-Шелек-Хоргос закрыли для всех авто
    Дорогу «Ушарал-Достык» закрыли для транспорта из-за метели
    Учения по «спасению» людей на дорогах в зимний период провели в Костанае
    Популярное
    1 Теннисист из Казахстана сотворил сенсацию и вышел в полуфинал турнира в Италии
    2 Руководители госорганов и акимы стали исполняющими обязанности
    3 Казахстан выиграл «золото» молодежного чемпионата мира по боксу
    4 Строительство LRT прокомментировал аким Астаны
    5 Сегодня состоится церемония инаугурации Президента Касым-Жомарта Токаева в Астане
    Новости партнеров