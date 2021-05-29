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    НУ выражает соболезнования в связи с гибелью своих студентов в горах Туркестанской области

    29 Мая 2021, 18:30

    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Назарбаев Университет выражает искренние соболезнования семьям, родным и друзьям своих студентов, погибших в походе в горах Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу университета.

    «С глубочайшим сожалением мы узнали о трагической гибели двух наших студентов. Они были частью туристической группы в составе семи человек, которые отправились в поход в горы Туркестанской области. Местонахождение других туристов остается неизвестным. Мы выражаем искренние соболезнования семьям, родным и друзьям наших студентов.

    Со своей стороны Назарбаев Университет оказывает всю необходимую помощь и поддержку семьям погибших.

    Это скорбный день для всех нас.

    Мы глубоко надеемся, что оставшиеся члены группы будут найдены как можно скорее», - сообщили в университете», - написали в пресс-службе университета.

    Напомним, что сегодня в ходе аэровизуального облета на вертолете «Казавиаспас» в Сайрам-Угамском ущелье были найдены трое из семи пропавших и успешно эвакуированы.

    Автор:

    Туркестанская область Происшествия Назарбаев университет МЧС
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