НУ выражает соболезнования в связи с гибелью своих студентов в горах Туркестанской области

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Назарбаев Университет выражает искренние соболезнования семьям, родным и друзьям своих студентов, погибших в походе в горах Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу университета.

«С глубочайшим сожалением мы узнали о трагической гибели двух наших студентов. Они были частью туристической группы в составе семи человек, которые отправились в поход в горы Туркестанской области. Местонахождение других туристов остается неизвестным. Мы выражаем искренние соболезнования семьям, родным и друзьям наших студентов.

Со своей стороны Назарбаев Университет оказывает всю необходимую помощь и поддержку семьям погибших.

Это скорбный день для всех нас.

Мы глубоко надеемся, что оставшиеся члены группы будут найдены как можно скорее», - сообщили в университете», - написали в пресс-службе университета.

Напомним, что сегодня в ходе аэровизуального облета на вертолете «Казавиаспас» в Сайрам-Угамском ущелье были найдены трое из семи пропавших и успешно эвакуированы.