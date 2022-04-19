НПП «Атамекен» начала трансформацию своей деятельности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Национальная палата предпринимателей «Атамекен» начала трансформацию своей деятельности. Об этом заявил и.о. председателя правления палаты Нариман Абильшаиков на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для повышения эффективности работы с бизнесом, «Атамекен» начал трансформацию своей деятельности с фокусом на МСБ. На последнем съезде палаты предпринимателей было решено подготовить пакет изменений в Закон «О Национальной палате предпринимателей» с фокусом на поддержку, защиту и развитие микро и малого, среднего бизнеса», - сказал Нариман Абильшаиков.

Для этого, по его словам, была создана рабочая группа из 90 представителей от отраслевых комитетов президиума и региональных советов, а также экспертов.

«Рабочей группой определены 42 ключевых вопроса, проведено голосование по 4 блокам. По итогам сбора вопросов, среди членов рабочей группы проведено голосование в поддержку тех или иных предложений. При голосовании члены рабочей группы проводили консультации с региональными советами и отраслевыми ассоциациями, которые они представляют. Сейчас деятельность рабочей группы продолжается. На сегодня в палату поступило порядка 30 новых предложений, которые мы совместно обсуждаем. Также проводится функциональный анализ деятельности палаты», - сообщил Нариман Абильшаиков.