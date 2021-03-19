НПО в поддержку инициативы Президента РК запустили акцию «ЭкоНаурыз»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В канун празднования Наурыз мейрамы по инициативе ОЮЛ «Гражданский альянс Казахстана» с участием региональных неправительственных организаций запустил экологическую акцию «ЭкоНаурыз». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

«Наурыз - это праздник весны, обновления природы. В поддержку инициативы Президента Касым-Жомарта Кемелевича мы хотим приложить усилия для гармоничного существования человека в природе и обществе. Мы призываем все НПО и общественные организации поддержать экологическую акцию. Это очистка дворов, улиц, парков, площадей, скверов, посадка деревьев и экологические познавательные мероприятия», - отметила президент «Гражданского альянса Казахстана» Бану Нургазиева.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев на первом заседании госкомиссии по подготовке к празднованию 30-летия Независимости Казахстана отметил: «С приходом весны, которую олицетворяет Наурыз, наши предки испокон веков начинали расчищать родники, сажать деревья. Нужно продолжать эту прекрасную традицию, более активно заняться охраной природы, облагораживанием окружающей среды. Такие мероприятия необходимо организовать во всех регионах. Это один из самых эффективных способов экологического воспитания подрастающего поколения».

Инициативу поддержали общественные организации ОФ «Kazakhstan Innovations», ОФ «Жизненный путь», ОО «Ынтымақ Атырау», Гражданский Альянс Костанайской области, ЧУ «Жасыл Ел», ОФ «Алхимия Эко», ОО «Школа женского лидерства Манғыстау» Альянс НПО Кызылординской области и другие.

Так, в Акмолинской области волонтеры проводят экологические часы для школьников и студентов по развитию эковолонтёрства, а также изготовили «экоподарки» для молодых женщин, проживающих в «Ана үйі».

В Костанайской области общественники запланировали фестиваль скворечников и челлендж «Сортируем вместе».

В Атырауской области общественники планируют посадку деревьев в рамках акции «Атаулы ағаш».

В Западно-Казахстанской области проведут акцию «Таза қала» и планируют провести «Парад парков».

В Шымкенте пройдет комплекс мероприятий в рамках проекта «Шымкент в режиме Эко». В частности, будут проведены мониторинг и исследование экологической ситуации, акция «Я выбираю экопакет», детский фестиваль «Мое счастливое будущее», эксперимент «Деньги из воздуха» (по утилизации отходов), создание точек сбора макулатуры и пластика, разработка приложения карты точек сбора.

В Мангистауской области с участием представителей госорганов, НПО, волонтеров будет проведена серия субботников. Планируется открытие аллеи «Аманат».

В Кызылординской области проведут посадку деревьев в Парке Первого Президента. Посадка не менее 500 саженцев намечается в каждом районе области. Данная акция будет координироваться представителями Альянса НПО.

Вместе с тем, Фонд развития гражданских инициатив планирует внести свой вклад в экологическую акцию, в рамках общенационального проекта «Марафон добрых дел» в апреле будет организована масштабная высадка деревьев в столице.

Организаторы и участники акции «ЭкоНаурыз», отмечают, что цель всех мероприятий – развитие экологической культуры и общественной инициативы по сохранению окружающей среды, а также формирование экологического сознания.



