НПО в Казахстане сформировался как социальный институт - эксперт

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По мнению директора ОФ «Информационно-ресурсный центр» Алтынай Кобеевой, неправительственные организации являются неотъемлемой частью такой важнейшей категории современной политической теории, как гражданское общество, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Алтынай Орманкалиевна, как вы считаете, какова роль неправительственных организаций в жизни общества?

- На сегодня трудно представить отсутствие НПО в жизни становления нашего государства за 30 лет. Мы видим устойчивую динамику роста, как количественно, так и качественно. НПО в Казахстане сформировался в целом как социальный институт. Он вполне активно, а в некоторых направлениях и эффективно взаимодействует с государственными органами и бизнесом.

Сектор НПО получил политическое признание и свою нишу в системе государственного устройства, у которого сложился имидж социального института, и равномерно в различных сферах в различных сферах общественной жизни. Одним из активных НПО являются правозащитные, экологические, а также активны НПО по поддержке людей с ограниченными возможностями, многодетных семей и лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и другие оказывающие конкретные услуги населению. Но еще не все общественные организации нашли свою нишу, многих кидает из одной стороны в другую, что негативно влияет на их институционализацию и профессионализацию.

Гражданское общество может стать реальным действенным партнёром государства в сохранении и стабильности общественного согласия, решения актуальных вопросов в развитии страны, государство декларирует возможности для этого. Важно понимать, что эффект для общества, государства, власти и страны возможен при изменении парадигмы с администрирования ГО на развитие с контроля на либерализацию и партнёрского взаимодействия.

- В каком направлении осуществляет свою деятельность ваш центр?

- Наш центр «Информационно-ресурсный центр» осуществляет свою деятельность с 2005 года. Благодаря инициативам самих неправительственных организаций города Алматы, которые подняли вопрос, о том, что необходим единый центр, где можно получить консультации, методическую поддержку по институционализации НПО, а также мероприятии способствующие налаживанию социального партнёрства со всеми институтами гражданского общества для решения социально-значимых вопросов.

С 2018 года началась реализация нового проекта «Гражданский Центр» города Алматы при поддержке Управления внутренней политики города Алматы (подобные проекты созданы во всех регионах страны). Главная цель проекта содействие организационному совершенствованию и укреплению устойчивости институтов гражданского общества с активным вовлечением алматинцев в процессы решения социально-значимых вопросов общества.

Гражданский центр города Алматы оказывает услуги единой ресурсной базой, которая аккумулирует гражданские инициативы НПО, оказывает информационную помощь. Способствует оперативному информационному обмену между государственными органами, НПО и международными организациями в реализации единой социальной политики. Оказывает консультационные, методические, образовательные и иные услуги по вопросам создания и деятельности НПО, в том числе по вопросам базы данных, государственного социального заказа, государственных грантов и премий, общественных советов, подпрограммы «Атамекен» и других возможностей для НПО.

- Какую работу проделал ваш центр за последние годы?

- За последние три года наш центр оказал свыше двух тысяч консультаций, в том числе и юридических, информационную поддержку получают более восьми тысяч организаций страны (количество постоянных подписчиков центра). Также проведение образовательных семинаров по организационному развитию НПО и гражданских активистов с целью устойчивого их развития в решении социально-значимых вопросов своей целевой группы (более 500 человек). Мы выступаем организаторами встреч с местными исполнительными органами власти для оперативного взаимодействия с НПО. В том числе в организации и проведении алматинских гражданских форумов, которые являются главной диалоговой площадкой для всех институтов гражданского общества и государства.

- Мы знаем, что на днях представители НПО заявили о необходимости реформировать законодательство, регулирующее их деятельность. Ваше мнение об этом?

- По мнению большинства экспертов, несмотря на фактическое участие представителей НПО практически во всех рабочих группах по разработке и обсуждению законопроектов, их роль в данном процессе все еще остается низкой. Многие НПО сегодня не могут выступать в качестве экспертов и давать качественные рекомендации по совершенствованию законодательства, но механизмы и процедуры такой деятельности пока еще недостаточно отработаны. Большие надежды на разрабатываемый закон «Об общественном контроле» и «онлайн-петиция», где предусмотрен механизм участия и вовлечение общественности, в том числе и экспертное в решение общественно-значимых вопросов общества.

Для устойчивой деятельности НПО и для оказания услуг населению через государственное финансирование на данный момент сформированные рабочие группы по совершенствованию государственного социального заказа и грантового финансирования. Я считаю, что важно законодательно закрепить оказание услуг для населения в рамках пяти институциональных реформ Елбасы о передаче некоторых государственных функций в конкурентную среду.

Законодательный процесс является одним из способов, используемых правительством для улучшения жизни своих граждан, чрез интенсивное участие общественности в законодательном процессе правительство может точнее определить проблемы возникающего конфликта в обществе и затем работать с заинтересованными группами для нахождения решения до возникновения самого конфликта.



