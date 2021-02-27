НПО способствует укреплению государственной политики - эксперт

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 27 февраля - Всемирный день неправительственных организаций. По мнению директора ОО «Социум-зерттеу» стратегиялық орталығы» Алтынай Нуркеевой, НПО сейчас является конкурентоспособным участником в формировании основных направлений государственной политики. В интервью корреспонденту МИА «Казинформ» эксперт рассказала о роли общественных организации в гражданском обществе.

- Расскажите, чем занимается Ваша организация?

- Основная деятельность направлена на проведение мониторинга и оценки проектов и программ. Мы работаем в области открытости и подотчетности деятельности государственных органов. В последние годы взяли еще одно направление это - открытость и прозрачность в сфере государственных закупок и расходования финансовых средств. Наша организация была основана в конце 2015 года, с 2016 года мы начали активно осуществлять свою деятельность. Если говорить о результатах проводимых работ, то по итогам мониторинга, в котором мы были задействованы, в частности, мониторинга государственного-социального заказа по городу Нур-Султану, по итогам наших рекомендаций была внесена часть изменений. После нашего мониторинга мы инициировали изменение в действующие правила об изменении порядка финансирования общественных организации от одного года до трех лет.

- Какие основные работы были выполнены за это время?

- Если рассказать о результатах нашей работы, то мы проводили серию обучающих мероприятий. Туда входят множество тренингов, семинаров для гражданских активистов, для представителей средств массовой информации по открытым данным, по порталу электронного правительства. Цель таких мероприятий - формирование в обществе новой культуры для новых взаимоотношений. Мы хотим, чтобы наши граждане максимально использовали те доступные ресурсы, которые у нас имеются. Мы также проводим общественный мониторинг по общественно-значимым проблемам. И одной из инициатив, которую я предлагала, это проведение общественного мониторинга по газификации города Нур-Султана и реализация бюджета народного участия. Общественный мониторинг необходимо проводить регулярно. И это должны делать не только представители общественных организаций и НПО. Этим могут заниматься и обычные люди с активной жизненной позицией.

- Что можете сказать о роли и значимости неправительственных организаций?

- Я считаю, что чем активнее работают НПО, тем лучше работают и сами государственные органы. Тем самым, качественнее будет работать власть и исполнительные органы на местах. Потому что, если не создавать вот этот запрос на открытость, на опубликование открытых данных то и в свою очередь госорганы не будут торопиться эти данные раскрывать. Открытость необходимо чтобы сокращать коррупционные риски, которая на сегодня является центровой проблемой всего госаппарата.

Если сказать об основной роли НПО, то почему создаются общественные организации и инициативные группы? Они создаются в тот момент, когда в первую очередь существует проблема, и тогда когда госорганы не имеют возможность решать данные проблемы эффективно. В тот самый момент приходит на помощь НПО. Почему говорят, что лицо НПО - оно женское? Потому что, именно социальные вопросы, связанные с детьми, с инклюзивным образованием, с правами человека, с правами детей и женщин инициируются именно женщинами. Как Вы заметили, руководители общественных организаций в основном женского пола. Это люди, которые не могут оставаться равнодушными к каким-либо проблемам. Поэтому они создают общественные объединения, чтобы внести свой вклад в решение этих проблем.

- Недавно представители НПО заявили о необходимости реформировать законодательство, регулирующее их деятельность. Что Вы думаете об этом?

- Государство должно создавать условие для того, чтобы общественные организации работали в максимально простых и доступных условиях. То есть, общественные организации - это всегда обозначение интересов какой-либо определенной целевой группы. И если ограничивать права общественных организаций, это можно уже расценивать, как ограничение права граждан нашей страны. Законодательство регулирует порядок образования в НПО, определяет источники финансирования. Но если смотреть в корень и в первостепенную значимость, государство должно обеспечивать общественным организациям равные условия, чтобы они смогли спокойно осуществлять свою деятельность в рамках Конституции и действующих законов. Это поможет им работать более результативно. Ведь это, в конечном счете, выгодно и самому государству. Потому что чем больше работает государство, тем активнее и продуктивнее будут работать общественные организации. Таким образом, государство будет сокращать свои издержки на госаппарат, на размытые штаты, на то, что идет в большой разрыв между властью и нашим гражданским обществом.

- Как Вы оцениваете развитие НПО за годы Независимости?

- Мы - организация нового Казахстана, которая начала свою деятельность недавно. Но глядя и зная успехи коллег, старших по возрасту и коллег, которые работают свыше 20-ти лет, конечно, мы видим, что проведена очень большая работа. Потому что НПО сейчас является конкурентоспособным участником в формировании основных направлений государственной политики. То есть в каждом секторе у нас есть свои квалифицированные специалисты, эксперты, которые могут предлагать очень действенные предложения для совершенствования законодательства. Зачастую труды и интеллектуальный потенциал, которые есть у представителей НПО, остаются недооцененными либо неуслышанными. Об этом, конечно, можно много дискуссировать. Однако радует, что за все годы нашей Независимости у нас уже сформировалась отличная база представителей общественных организаций, которые грамотно и результативно продолжают работу во благо общества и способствуют укреплению государственной политики.



