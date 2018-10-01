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НПО могут помочь в социализации осужденных - прокуратура Астаны

9 Октября 2018 00:23 78
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НПО могут помочь в социализации осужденных - прокуратура Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прокуратура Астаны выявила недочеты в работе службы пробации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ведомство.    

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Критика прозвучала на заседании Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью на котором обсуждалась работа службы пробации с осужденными к наказаниям, не связанным с лишением свободы.

Так, говорилось об отсутствии индивидуального подхода к контингенту. Большинство программ осужденных шаблонны и не учитывают их личностные особенности и потребности.

Недостаточно налажено взаимодействие с неправительственным сектором, общественники слабо вовлечены в процесс социализации осужденных. 

Нередки отказы работодателей в трудоустройстве осужденных.  

Установлено, что значительная часть подучетных являются жителями других регионов, не имеющими постоянного места работы и жительства.

Поэтому службы пробации ориентированы на необходимость тщательного изучения уведомлений о переезде подучетных и проведение соответствующей профилактической работы.

Также членами Корсовета поддержано предложение об инициировании поправок в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы в части ужесточения ответственности подучетных лиц, неоднократно совершающих преступления, но освобожденных от уголовной ответственности за примирением сторон.

На практике суды отказывают в удовлетворении ходатайств служб пробации о замене наказания на лишение свободы таким лицам ввиду отсутствия соответствующих оснований в законодательстве.

В качестве решения многих проблем было предложено предоставить НПО доступ к программе адаптации.

 

 

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Ключевые слова: Силовые структуры, общество, Астана,
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