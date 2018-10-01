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НПО могут помочь в социализации осужденных - прокуратура Астаны
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прокуратура Астаны выявила недочеты в работе службы пробации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ведомство.
Критика прозвучала на заседании Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью на котором обсуждалась работа службы пробации с осужденными к наказаниям, не связанным с лишением свободы.
Так, говорилось об отсутствии индивидуального подхода к контингенту. Большинство программ осужденных шаблонны и не учитывают их личностные особенности и потребности.
Недостаточно налажено взаимодействие с неправительственным сектором, общественники слабо вовлечены в процесс социализации осужденных.
Нередки отказы работодателей в трудоустройстве осужденных.
Установлено, что значительная часть подучетных являются жителями других регионов, не имеющими постоянного места работы и жительства.
Поэтому службы пробации ориентированы на необходимость тщательного изучения уведомлений о переезде подучетных и проведение соответствующей профилактической работы.
Также членами Корсовета поддержано предложение об инициировании поправок в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы в части ужесточения ответственности подучетных лиц, неоднократно совершающих преступления, но освобожденных от уголовной ответственности за примирением сторон.
На практике суды отказывают в удовлетворении ходатайств служб пробации о замене наказания на лишение свободы таким лицам ввиду отсутствия соответствующих оснований в законодательстве.
В качестве решения многих проблем было предложено предоставить НПО доступ к программе адаптации.
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