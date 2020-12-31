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    НПК провела в Нур-Султане масштабную акцию

    31 Декабря 2020, 19:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 31 декабря в Нур-Султане члены Народной партии Казахстана организовали масштабную акцию, передает МИА «Казинформ».

    Члены движения и кандидаты в депутаты от НПК провели агитацию на фоне логотипа партии, который был размещен на самом большом LED-экране в центре столицы, недалеко от Байтерека.

    Члены партии провели агитацию, раздали астанчанам листовки, брошюры и программу партии.

    Организаторы акции, надев костюмы Деда Мороза и Снегурочки, поздравляли жителей и гостей столицы с приближением Нового года.

    Автор:

    Астана Выборы Политические партии Общество Выборы-2021
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