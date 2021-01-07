НПК подводит промежуточные итоги

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 7 января в Алматы в офисе предвыборного штаба Народной партии Казахстана прошла онлайн конференция лидеров партии с кандидатами в депутаты городского маслихата, передает МИА «Казинформ».

Члены НПК подвели промежуточные итоги избирательной кампании, обсудили дальнейший план работы по подготовке к предстоящим выборам в Мажилис Парламента и маслихаты РК

В обсуждении актуальных вопросов участвовал один из лидеров Народной партии Казахстана Жамбыл Ахметбеков.

Жамбыл Ахметбеков напомнил коллегам о предложение проведения кредитной амнистии.

- Сразу отмечу, что мы против повального прощения всех кредитов, особенно тех, что были взяты на предметы роскоши, тои и поездки. Мы за поддержку предпринимателей и работников, которые до пандемии были добросовестными плательщиками, но из-за ограничительных мер оказались в сложной жизненной ситуации, - резюмировал Секретарь ЦК НПК.