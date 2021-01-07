Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    НПК подводит промежуточные итоги

    7 Января 2021, 11:54

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 7 января в Алматы в офисе предвыборного штаба Народной партии Казахстана прошла онлайн конференция лидеров партии с кандидатами в депутаты городского маслихата, передает МИА «Казинформ».

    Члены НПК подвели промежуточные итоги избирательной кампании, обсудили дальнейший план работы по подготовке к предстоящим выборам в Мажилис Парламента и маслихаты РК

    В обсуждении актуальных вопросов участвовал один из лидеров Народной партии Казахстана Жамбыл Ахметбеков.

    Жамбыл Ахметбеков напомнил коллегам о предложение проведения кредитной амнистии.

    - Сразу отмечу, что мы против повального прощения всех кредитов, особенно тех, что были взяты на предметы роскоши, тои и поездки. Мы за поддержку предпринимателей и работников, которые до пандемии были добросовестными плательщиками, но из-за ограничительных мер оказались в сложной жизненной ситуации, - резюмировал Секретарь ЦК НПК.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Политические партии Общество Выборы-2021
    Новости по теме
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске