НПК: Грядущая избирательная кампания - новый виток в качественном развитии страны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Народной партии Казахстана Ермухамет Ертысбаев прокомментировал старт новой избирательной кампании по выборам в маслихаты и Мажилис Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Ермухамет Ертысбаев отметил, что грядущая электоральная кампания – продолжение прежних демократических реформ и новый виток в качественном развитии страны, а реформы Президента Касым-Жомарта Токаева продолжают планомерную работу по модернизации государства и общества.

«В Казахстане дан старт новой избирательной кампании. Объявлены внеочередные выборы в Мажилис Парламента и маслихаты. Данное решение является логическим продолжением политических реформ Президента Касым-Жомарта Токаева и станет ярким штрихом к портрету Нового Казахстана. Мы поддерживаем проведение выборов и готовы участвовать в них, потому что понимаем, что сегодня решается институциональное будущее страны.

Народная партия Казахстана на протяжении долгого времени была активным участником ключевых общественно-политических трансформаций. Никогда не избегала ответственности за принятие решений. Поэтому сегодня в эпоху внешних и внутренних потрясений наша партия выступает за качественное политическое обновление, чтобы иметь возможность обеспечить устойчивое развитие страны и уверенность наших граждан в завтрашнем дне. Мы идем на выборы, чтобы реализовать те решения, которые позволят удовлетворить текущие запросы общества на качественно новую жизнь. Мы хотим имеющуюся возможность превратить в эффективный инструмент выражения интересов и мнений многонационального казахстанского народа», - сказал Ермухамет Ертысбаев.

Он заверил, что Народная партия Казахстана примет самое активное участие в предстоящих парламентских выборах.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса состоятся 19 марта 2023 года.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев сделал заявление о назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. С полным текстом заявления можно ознакомиться здесь.

Также Президент РК подписал Указ о роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва и назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Позже Глава государства подписал Указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней.





Фото: halykpartiyasy.kz