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      Северо-Казахстанская область

    Ножевые ранения нанес трем членам семьи их родственник в СКО: начался суд

    29 Июня 2021, 10:04

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Северо-Казахстанской области началось разбирательство по делу о нападении родственника на членов семьи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Трагедия произошла в марте этого года. 30-летний житель Алматы нанес ножевые ранения своим родственникам. 48-летняя женщина скончалась на операционном столе. Множественные ранения получил ее 28-летний сын. Позже в больнице, не приходя в сознание, скончалась 89-летняя пенсионерка, бабушка пострадавшего. Как выяснится в суде, чудом удалось спастись от родственника супруге молодого человека и младшей сестре.

    По информации пресс-службы областного суда, уголовное дело заняло восемь томов. Подсудимого Бекболата Габдуллина обвиняют по двум статьям: «Покушение на убийство» и «Убийство».

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Борьба с преступностью Судебный процесс
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