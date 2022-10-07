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    Ножевое ранение получил жамбылский полицейский в потасовке

    7 Октября 2022, 23:11

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылский полицейский получил ранение ножом, разнимая дерущихся людей в центре города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, инцидент произошел около трех часов ночи возле одного из баров по улице Конаева, в центральной части города Тараза.

    Участковый инспектор полиции, находившийся в это время в трудовом отпуске, проезжал мимо этого бара и увидел драку. Пытаясь разнять дерущихся людей возле бара, он получил ножевое ранение.

    «В операционный блок городской больницы № 1 с ножевыми ранениями поступили двое мужчин 41 года и 42-х лет», - уточнили в правоохранительном ведомстве.

    Полицейскими установлен подозреваемый – 26-летний житель Тараза.

    «Органом уголовного преследования подозреваемый в нанесении ножевых ранений объявлен в розыск. Расследование инцидента продолжается. По данному факту начато досудебное расследование по статье 24 части третьей и по статье 99 части второй Уголовного Кодекса Республики Казахстан», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Происшествия Безопасность МВД РК Тараз
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