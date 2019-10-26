Новый «Золотой человек» найден в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Темирском районе Актюбинской области найдено древнее захоронение с золотыми изделиями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В районе аула Таскопа, по словам ученых, был древний город. Исследования городища поддержал аким области Ондасын Уразалин, и в течение 2 месяцев сотрудниками археологического института имени А.Маргулана были проведены исследовательские работы.

«Раскопки начались в августе. Всего было найдено 15 захоронений, в этом году будут исследованы 4 из них. В одном из них на глубине 5 метров 70 сантиметров был найден «Золотой человек». Золотом покрыт его пояс, шлем, а также различные изделия. Исследование продолжается. В этих местах, согласно историческим данным, находится памятник сарматской эпохи. Найденное захоронение относится к 5 веку до нашей эры. По всей видимости, этот человек был вождем», - рассказал аким Темирского района Жолдас Калмагамбетов.

Теперь найденные предметы будут направлены в Алматы на дальнейшее изучение.

Могильник Таскопа, находящийся в 2 километрах от одноименного аула, будет исследован в ближайшие 3 года, добавил аким. Однако основной могильник уже был ограблен ранее «черными археологами».

Напомним, на территории Казахстана найдено несколько «золотых людей», но самый знаменитый - из кургана Иссык - найден и изучен в 1969-1971 гг. , находка датируется V-IV вв. до н.э. Национальный музей Республики Казахстан 1 октября 2019 года открыл выставку «Великая степь: история и культура» в Департаменте музеев Малайзии в Куала-Лумпуре. Выставка пройдет с 1 по 31 октября 2019 года в рамках международного проекта «Шествие Золотого человека по музеям мира».