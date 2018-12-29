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Новый жилой дом введен в эксплуатацию в Акмолинской области

29 Декабря 2018 17:00 84
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Новый жилой дом введен в эксплуатацию в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Сандыктауском районе Акмолинской области введен в эксплуатацию 18-квартирный жилой дом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным акимата района, в 18-квартирном жилом доме, расположенном в селе Балкашкин, жилье получили государственные служащие и малообеспеченные семьи. Жилой дом был возведен в рамках программы «Нұрлы жер». Строительные работы стартовали в начале 2018 года.

Для реализации проекта из республиканского бюджета было выделено 102,7 млн тенге, а из областного - 11,4 млн тенге.

Напомним, недавно в Кокшетау был введен в эксплуатацию 90-квартирный новый жилой дом. В целом, с начала года в Кокшетау сданы жилые дома на 170 тысяч квадратных метров, 1700 человек получили ключи от квартир.

Новый жилой дом введен в эксплуатацию в Акмолинской области


Новый жилой дом введен в эксплуатацию в Акмолинской области

Автор: Аслан Оспанов
Перевод: Сабина Биржанкызы

 

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Ключевые слова: Акмолинская область, Жилье, Нурлы жер,
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