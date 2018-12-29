-
-
-
-
-
-
-
-
-
16:00 148
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:31 349
-
10:14 485
-
09:56 677
-
-
-
-
-
Новый жилой дом введен в эксплуатацию в Акмолинской области
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Сандыктауском районе Акмолинской области введен в эксплуатацию 18-квартирный жилой дом, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По данным акимата района, в 18-квартирном жилом доме, расположенном в селе Балкашкин, жилье получили государственные служащие и малообеспеченные семьи. Жилой дом был возведен в рамках программы «Нұрлы жер». Строительные работы стартовали в начале 2018 года.
Для реализации проекта из республиканского бюджета было выделено 102,7 млн тенге, а из областного - 11,4 млн тенге.
Напомним, недавно в Кокшетау был введен в эксплуатацию 90-квартирный новый жилой дом. В целом, с начала года в Кокшетау сданы жилые дома на 170 тысяч квадратных метров, 1700 человек получили ключи от квартир.
Автор: Аслан Оспанов
Перевод: Сабина Биржанкызы
- В столице стартовал прием документов по госпрограмме «Нұрлы жер»
- Более 3 тыс актюбинцев получили жилье через Жилстройсбербанк в 2018 году
- Два человека погибли в пожаре в Акмолинской области
- Рынок долевого строительства в Казахстане сокращаться не будет
- 4200 казахстанских семей получили гарантию на завершение строительства жилья
- ФГЖС прогарантирует проекты на 50 млрд тенге
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана