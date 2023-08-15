Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.39 eur/kzt 495.09

    rub/kzt 4.74 cny/kzt 62.85
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Новый жанр кино будет развивать Тимур Бекмамбетов в Казахстане

    15 Августа 2023, 15:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Известный режиссер Тимур Бекмамбетов рассказал, о чем разговаривал на встрече с Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Режиссер намерен развивать в Казахстане новый язык кино в жанре скринлайф, который рассказывает о нашей цифровой жизни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы обсуждали самые интересные для меня, Президента темы. Как сделать так, чтобы креативная индустрия развивалась в Казахстане, чтобы в каждом регионе были свои центры креативной индустрии. Это мне интересно. Я сам из Атырау, из небольшого города. Я верю, что даже в самом дальнем уголке страны есть талантливые люди, которым нужно помочь, заставить поверить в себя и двинуться к своей мечте. Надеюсь, я и моя компания сможем очень многое сделать в Казахстане для развития языка, который назвали скринлайф. Это новый язык кино, который рассказывает о нашей цифровой жизни. О том, как мы себя проявляем, как мы мечтаем, страдаем в мире экранов, интерфейсов», - рассказал режиссер Тимур Бекмамбетов.

    Поскольку большую часть жизни проводим перед экранами компьютеров и телефонов, соответственно, самые острые и важные события в нашей жизни случаются в этом цифровом мире.

    «Мы нашли взаимопонимание с Президентом о том, что рассказывать об этом, размышлять - одна из самых важных задач современного искусства. Надеюсь, у нас будет много поводов для общения. Для меня работа – повод общаться с очень интересными людьми», - признался Тимур Бекмамбетов.

    Сегодня Глава государства принял кинорежиссера Тимура Бекмамбетова. В ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахстанского кинематографа, вопросы обучения специалистов креативной индустрии, создания условий для увеличения отечественного киноконтента и поддержки кинематографистов.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Кинематограф
    Новости по теме
    Новости по теме
    Фильмы «Оппенгеймер» и «Барби» запретили в России
    Кинопремьеры недели в Казахстане: «Пацаны», «Мой Хатико», «Панда из космоса» и «Отвязные псы»
    Фильм о коррупции в правоохранительных органах снимают в Казахстане
    Популярное
    1 Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
    2 Какие медицинские услуги можно получить в Казахстане бесплатно
    3 В Алматы, Шымкенте и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    4 Движение автотранспорта частично ограничено в Астане из-за марафона
    5 Лучшие места для рыбалки в Павлодарской области