Новый жанр кино будет развивать Тимур Бекмамбетов в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Известный режиссер Тимур Бекмамбетов рассказал, о чем разговаривал на встрече с Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Режиссер намерен развивать в Казахстане новый язык кино в жанре скринлайф, который рассказывает о нашей цифровой жизни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы обсуждали самые интересные для меня, Президента темы. Как сделать так, чтобы креативная индустрия развивалась в Казахстане, чтобы в каждом регионе были свои центры креативной индустрии. Это мне интересно. Я сам из Атырау, из небольшого города. Я верю, что даже в самом дальнем уголке страны есть талантливые люди, которым нужно помочь, заставить поверить в себя и двинуться к своей мечте. Надеюсь, я и моя компания сможем очень многое сделать в Казахстане для развития языка, который назвали скринлайф. Это новый язык кино, который рассказывает о нашей цифровой жизни. О том, как мы себя проявляем, как мы мечтаем, страдаем в мире экранов, интерфейсов», - рассказал режиссер Тимур Бекмамбетов.

Поскольку большую часть жизни проводим перед экранами компьютеров и телефонов, соответственно, самые острые и важные события в нашей жизни случаются в этом цифровом мире.

«Мы нашли взаимопонимание с Президентом о том, что рассказывать об этом, размышлять - одна из самых важных задач современного искусства. Надеюсь, у нас будет много поводов для общения. Для меня работа – повод общаться с очень интересными людьми», - признался Тимур Бекмамбетов.

Сегодня Глава государства принял кинорежиссера Тимура Бекмамбетова. В ходе встречи были обсуждены перспективы развития казахстанского кинематографа, вопросы обучения специалистов креативной индустрии, создания условий для увеличения отечественного киноконтента и поддержки кинематографистов.