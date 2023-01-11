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    Новый заместитель министра назначен в МИД РК

    11 Января 2023, 12:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Распоряжением Главы государства Тумыш Канат Кобыландыулы назначен заместителем Министра иностранных дел Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Тумыш Канат Kобыландыулы родился в 7 ноября 1975 года.

    Бакалавр наук (межд. эконом. отношения), Казахский нац.университет им.Аль-Фараби. Магистр наук (межд. эконом. отношения), Казахский нац.университет им.Аль-Фараби

    - 1997 год - референт, атташе в управлении Госпротокола МИД РК;

    - 1998 год - третий секретарь Департамента многостороннего сотрудничества МИД РК;

    1999-08.2001 г.г. – вице-консул Консульства РК в Турции (Стамбул);

    2001-2003 г.г. – помощник Посла, пресс-секретарь Посольства РК в Турции (Стамбул);

    2003 год - второй секретарь Департамента многостороннего сотрудничества МИД РК;

    2003-2005 г.г. – зав. консульским отделом Посольства РК в странах Центральной и Восточной Европы (Будапешт);

    2005-2006 г.г. – первый секретарь Департамента многостороннего сотрудничества МИД РК;

    2006-2007 г.г. – советник, руководитель отдела Управления азиатского сотрудничества МИД РК;

    2007-2009 г.г. – руководитель управления Управления азиатской безопасности Департамента общеазиатского сотрудничества МИД РК;

    2009-2010 г.г. – заместитель директора Департамента общеазиатского сотрудничества МИД РК;

    2010-2014 г.г. – заместитель Исполнительного директора международной организации «Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии»;

    2014-2015 г.г. – советник министра МИД РК; -

    2015-2016 г.г. – советник-посланник Постоянного представительства РК при ООН;

    2016-2019 г.г. – заместитель Постпреда РК при ООН;

    с 2019 года – Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в ЮАР.

    Фото: gov.kz
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