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    Новый законопроект расширит юрисдикцию МФЦА для привлечения и защиты инвестиций - Аскар Мамин

    20 Августа 2019, 11:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Правительства РК под председательством Премьер-Министра Казахстана Аскара Мамина о текущих результатах и перспективах деятельности Международного финансового центра «Астана» доложили управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, первый вице-министр финансов РК Б. Шолпанкулов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Международный финансовой центр «Астана», созданный по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Н.А. Назарбаева, является одним из ключевых компонентов национальной инвестиционной реформы и призван ускорить экономический рост страны. МФЦА играет важную роль в обеспечении бизнеса иностранными инвестициями, доступом к капиталу.

    На территории МФЦА действует особый правовой режим, учитывающий лучшие практики деятельности мировых финансовых структур.

    В целях дальнейшего развития финансовой платформы страны, в особенности правовой юрисдикции финцентра, членами Правительства РК был одобрен проект изменений в Конституционный закон о МФЦА. Основная концепция программы инвестиционного налогового резидентства — это привлечение капитала иностранных частных лиц в страну в обмен на получение инвестором и членами его семьи многократной въездной визы в Республику Казахстан.

    Кроме того, законопроектом предусмотрено, что органы МФЦА будут вправе принимать акты, регулирующие трудовые отношения и процедуры закупок.

    Новые законодательные инициативы способствуют созданию привлекательного инвестиционного климата и формированию доверительного отношения со стороны инвесторов.

    «В рамках Плана нации – 100 шагов в 2015 году был принят специальный Конституционный закон о МФЦА, определяющий его цели, задачи и принципы деятельности. Представленные сегодня поправки в Конституционный закон позволят обеспечить быстрое становление и развитие МФЦА как основной финансовой платформы страны и использование его юрисдикции для привлечения и защиты инвестиций», — сказал Глава Правительства РК Аскар Мамин, поручив продолжить работу по совершенствованию деятельности МФЦА.

    Автор:

    Правительство РК МФЦА - фин. центр "Астана"
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