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    Новый закон «О промышленной политике» позволил выйти на устойчивое развитие - Премьер-Министр РК

    31 Августа 2023, 12:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Новый закон «О промышленной политике» позволил выйти на устойчивое развитие обрабатывающей промышленности. В последние годы средний рост отрасли составляет 4,5%, генерируя почти 1/5 часть всех поступлений в бюджет по итогам 2022 года. Об этом проинформировал в ходе расширенного собрания фракции партии «AMANAT» Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Правительства РК.

    «Введен механизм обеспечения сырьем предприятий обрабатывающей промышленности и подписано 25 соглашений по обеспечению первичным алюминием и медным сырьем переработчиков. Это позволило увеличить объем переработки алюминия на 38% и меди – на 49%. Созданным в 2020 году Фондом развития промышленности профинансированы проекты обрабатывающей промышленности на сумму 221 млрд тенге», - сказал Премьер-Министр РК.

    В целях содействия промышленной кооперации с 2021 года, как отметил глава Правительства, заключено 110 долгосрочных договоров с отечественными производителями на общую сумму более 100 млрд тенге.

    Всего за 2019-2022 годы в обрабатывающей промышленности введено в эксплуатацию 586 проектов на общую сумму более 4,6 трлн тенге, создано 51 тыс. новых рабочих мест. В результате за этот период доля обработки в промышленности выросла с 40% до 45,2%».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Промышленность Экономика Политические партии Алихан Смаилов AMANAT
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