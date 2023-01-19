Новый закон о госзакупках поступит на рассмотрение Парламента

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Разрабатываемый новый закон о государственных закупках будет направлен на улучшение качества приобретаемых работ, товаров и услуг. Об этом заявил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Главы государства разрабатывается проект нового закона о государственных закупках. Он направленна улучшение качества приобретаемых работ, товаров и услуг, упрощение процесса и придание гибкости процедурам закупок и поддержку отечественных товаропроизводителей», - сказал Ерулан Жамаубаев.

Глава Минфина добавил, что проект закона планируется внести на рассмотрение Парламента осенью.

«Продолжается работа по расширению электронного государственного аудита. При этом совершенствуется система управления рисками. В нее внедрены новые 68 индикаторов риска и получены сведения по 8 тысяч субъектам квазигоссектора», - добавил Ерулан Жамаубаев.

Глава Минфина добавил, что реализуется проект по бюджетному мониторингу в режиме онлайн, где проверка планирования госрасходов будет автоматизирована через систему управления рисками.

«Это позволит нам внедрить камеральный контроль на уровне планирования бюджета», - пояснил Ерулан Жамаубаев.



