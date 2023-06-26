Новый закон о госзакупках обсудили в Мажилисе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На заседании общественной палаты при Мажилисе Парламента состоялось обсуждение проекта закона РК «О государственных закупках», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время встречи казахстанский политолог Данияр Ашимбаев высказал мнение о частых изменениях в законодательстве о госзакупках.

«Если мы помним, впервые регулирование госзакупок было принято постановлением Правительства в 1996 году. Затем с 1997 в 2002, 2007, 2015 годах принимались законы о госзакупках. Причем в предыдущий закон поправки принимались два раза за год. В действующий закон поправки принимаются ежеквартально. Сейчас мы обсуждаем массу вопросов, но нет гарантий, что буквально через месяц-два появится законопроект, а потом будут инициированы очередные поправки. Все это, конечно, формулируется, как улучшение, модернизация, но стороны это производит впечатление полной нестабильности законодательства», - сказал он.

В связи с эти Данияр Ашимбаев предложил ввести трехлетний запрет на внесение изменений и дополнений после принятия законопроекта. А все дальнейшие корректировки вносить через подзаконные акты.

Вице-министр финансов РК Даурен Кенбеил в своем ответе отметил, что госзакупки – одна из сложнорегулируемых сфер общественных отношений, которая постоянно совершенствуется.

«И те поправки, которые мы в закон вносим, если изучать, направлены не на изменение, а на совершенствование через изменение. Почему? Наши поставщики после принятия поправок через месяц уже начинают искать обходы этой поправки. И мы начинаем закрывать этот обход. И это происходит постоянно. С 2016 года закон поменялся на 70% в целях совершенствования. Только для этого. Если депутаты выйдут за стабильность закона, мы не будем против, но с условием, что все будет на уровне подзаконки, на уровне правил. Запретить мы не можем», - прокомментировал он.

По словам вице-министра в проекте закон предлагается через систему космомониторинга размещать в общественном доступе ход строительства того или иного объекта. Также предложено подключить к мониторингу общественные палаты при акиматах, национальную палату предпринимателей «Атамекен» и другие общественные организации.

«Мы также предлагаем расширить использование информационных системы госорганов. Рейтингово-балльная система получает информацию о поставщике из двух источников – это база данных Комитета госдоходов и база данных опыта работы. Мы предлагаем перечень информационных систем расширить, чтобы мы получали данные о потенциальном поставщике не только из двух систем, но и других систем – первого кредитного бюро, баз данных судов, баз данных о банкротстве. Это позволит нам еще более расширить качественные характеристики о поставщике и закупать качественные услуги», - добавил Даурен Кенбеил.

Вместе с тем, в законопроекте предусмотрено внедрение понятия устойчивых закупок, зеленых закупок и внедрение EPC-контрактов, когда договоры в сфере строительства заключаются под ключ, то есть одним и тем же поставщиком. Это, по мнению вице-министра, предоставит возможность более качественно и быстро строить объекты.