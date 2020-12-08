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    Новый закон о благотворительности разрабатывают в Казахстане

    8 Декабря 2020, 16:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы государства в Казахстане готовится новый закон о благотворительности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Особого внимания требуют вопросы охраны окружающей среды и защиты животных. Факты жестокого обращения с животными, случаи варварского отношения людей к уникальным природным памятникам, живописным местам нашей страны вызывают искреннее негодование большинства казахстанцев. Эти неприемлемые для всего цивилизованного мира, кощунственные инциденты объединили зоозащитные организации и волонтеров в общенациональное движение «Аяла», - сказал Президент РК Касым-Жомарт Токаев на церемонии закрытия Года волонтера.

    Президент напомнил, что для расширения нормативной базы этого направления волонтерской деятельности разрабатывается законодательство в области защиты животных.

    «Отдельным приоритетом остается вопрос системной поддержки благотворительной деятельности. По моему поручению готовится новый закон о благотворительности, который позволит устранить имеющиеся пробелы в этой сфере. Благотворительные и волонтерские организации должны получить реальный юридический статус, который обеспечит им необходимые условия для работы, в том числе с государством и бизнесом», - отметил К. Токаев.

    С полным текстом выступления Касым-Жомарта Токаева на церемонии закрытии Года волонтера можно ознакомиться здесь.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Благотворительность Экология Общество Волонтёрство
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