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    Новый вратарь «Барыса» устроил шоу после победы над лидером конференции КХЛ

    20 Сентября 2022, 22:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Новичок астанинского «Барыса» словацкий голкипер Юлиус Гудачек после победного матча с екатеринбургским «Автомобилистом» (2:0) устроил шоу для болельщиков казахстанского клуба, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    После встречи с «Автомобилистом» 34-летний Гудачек остался в одиночку на льду и призвал зрителей поддержать его, после чего вратарь сел на ворота, размахивая руками, а затем продемонстрировал балансировку клюшки на голове.

    Гудачек в матче с екатеринбургской командой не пропустил ни одной шайбы, «Барыс» одержал победу со счетом 2:0.

    Гудачек перешел в астанинский клуб из пражской «Спарты».

    «Автомобилист» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

    Ранее сообщалось, что словацкий голкипер и новичок астанинского «Барыса» Юлиус Гудачек в матче против екатеринбургского «Автомобилиста» дебютировал за казахстанский клуб.


    Фото: sports.kz
    Астана Спорт Хоккей Барыс КХЛ
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