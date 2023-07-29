Новый водопровод обеспечит водой жителей микрорайона «Акжар» в Алматы с 1 августа

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Еще в 2021 году жители микрорайона «Акжар» в Наурызбайском районе Алматы столкнулись с дефицитом питьевой воды и обратились за помощью в акимат. Теперь свыше 22 тысяч жителей данного микрорайона будут обеспечены питьевой водой с введением нового водопровода с 1 августа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В акимате города сообщили, что 31 июля планируется начало опрессовки новых труб общей протяженностью 3,4 км, и в случае успешного проведения новая ветка водопровода и насосная станция в микрорайоне «Акжар» Наурызбайского района Алматы будут функционировать. Более 22 тысяч жителей, проживающих в данном микрорайоне, получат доступ к бесперебойному водоснабжению из подземных источников.

«Водопровод диаметром 400 мм проложен в рамках программы строительства магистральных сетей водопровода и канализации в микрорайоне «Акжар». Всего проектом предусмотрено строительство 28,8 км инженерных сетей, работа по которым близится к завершению», - отметили в акимате.

Городскими властями продолжается работа по развитию инженерной инфраструктуры Наурызбайского района. На сегодня проложено 130 км водопроводных и 65 км канализационных сетей. В этом году завершится строительство новой фильтровальной станции на реке Каргалы. До 2025 года планируется завершить строительство аналогичной фильтровальной станции на реке Аксай. Данные меры позволят обеспечить стабильное водоснабжение для 150 тысяч жителей Наурызбайского района.