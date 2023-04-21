Новый владелец передаст Риддерскую ТЭЦ в госсобственность

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Новый владелец Риддерской ТЭЦ согласился передать теплоэлектроцентраль в коммунальную собственность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

АО «РИДДЕР ТЭЦ» было куплено ТОО «RNGK» в январе текущего года. С тех пор в центре произошло несколько аварий и ситуация не улучшилась. Несмотря на то, что акимат Восточно-Казахстанской области выступил с предложением передать ТЭЦ в коммунальную собственность, руководство компании до этого времени не давало своего согласия.

Теперь директор ТОО Виталий Шаров направил письмо в акимат области и сообщил, что готов передать ТЭЦ на баланс государства.

«На сегодняшний день у ТЭЦ есть долги перед поставщиками угля, мазута, организациями, выполнявшими ремонт, и по электроэнергии. Есть неисполненные обязательства перед третьими лицами. Поэтому мы согласны с передачей объекта в государственную собственность и готовы обсудить условия», – сказал он.

Напомним, недавно произошло еще одно происшествие на ТЭЦ в Риддере - вышла из строя котельная с высокой напряженностью.



