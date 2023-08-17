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    Новый вид змеи назвали в честь Харрисона Форда

    17 Августа 2023, 06:41

    БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Легендарный герой «Индианы Джонса», как известно, ненавидел змей. Но теперь в честь воплотившего его образ на экране Харрисона Форда названа рептилия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.

    В 2002 году исследователи из Германии, США и Перу обнаружили в перуанских Андах представителя неизвестного науке вида пресмыкающихся. Самца в единственном экземпляре нашли на территории национального парка Отиши: он принимал солнечные ванны.

    Роста по змеиным меркам он оказался весьма скромного - 16 дюймов (40,6 см). И, как выяснилось, опасности для человека рептилия не представляет.

    Немецкое общество герпетологии и герпетокультуры (DGHT) объявило о присвоении ему имени Tachymenoides harrisonfordi - как признание заслуг голливудского актёра в области охраны окружающей среды.

    «Учёные постоянно дают моё имя животным, которых боятся дети, - шутливо сказал Форд, - Я никак не могу понять, почему. В своё свободное время я вышиваю крестиком. Пою колыбельные базилику, который выращиваю, чтобы по ночам ему не было страшно».

    Форд имел в виду тот факт, что в 1993 году в честь него назвали новый вид пауков - Calponia harrisonfordi.

    81-летний актёр поблагодарил исследователей за оказанную ему честь: «Если говорить серьёзно, то это открытие учит скромности. Оно служит напоминанием о том, что в нашем мире ещё столько неизведанного, и что люди - лишь малая часть громадной биосферы».

    «На этой планете все судьбы переплетены, и сегодня миллион видов находится на грани исчезновения, - добавил Форд. - Мы должны наладить наши отношения с природой и защитить те уголки, где поддерживается жизнь».

    Эдгар Лер, профессор биологии Университета Иллинойс Веслейан так прокомментировал новость: «Для биолога описание нового вида и обнародование его названия - важный этап. И это имеет особенное значение в период кризиса биоразнообразия».

    «Мы надеемся, что открытие новой рептилии будет способствовать осознанию важности биологических полевых исследований, направленных на открытие неизвестного науке - зачастую это авантюрный и дорогостоящий процесс, требующий большой финансовой поддержки со стороны инвесторов и организаций. Защитить мы можем только те организмы, о которых знаем».

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

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