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    Новый вид спорта-текбол планируют ввести в школьную программу в Узбекистане

    10 Марта 2021, 09:10

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Новый вид спорта-текбол планируют ввести в школьную программу в Узбекистане, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ». Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Узбекистана.

    Накануне в Ташкенте подписан меморандум о сотрудничестве между Международной федерацией текбола, Министерством народного образования и Национальным олимпийским комитетом.

    Согласно документу, международная организация в скором времени предоставит Узбекистану десять тысяч единиц инвентаря, а Министерство народного образования и НОК будут сотрудничать для популяризации этого вида спорта в стране.

    «Перед началом мероприятия, я еще раз убедился, что это очень интересный вид спорта. Я верю, что текбол станет любимой игрой всех учеников. С помощью него мы можем объединить сразу пять-шесть видов спорта. А это очень важно в процессе пропаганды здорового образа жизни среди учеников и организации их досуга», – сказал министр народного образования РУз Шерзод Шерматов.

    «Мы выражаем благодарность Федерации текбола за то, что они проявляют инициативу в популяризации этого вида спорта в Узбекистане. Этот вид спорта очень быстро развивается во всем мире. Текбол очень подходит для пропаганды здорового образа жизни, которая выдвигается президентом Узбекистана. Этот вид спорта в будущем может войти в программу Азиатских и Олимпийских игр», – отметил генеральный секретарь НОК РУз Ойбек Касымов.

    Текбол – новый вид спорта, напоминающий настольный теннис, где используется искривленный стол и мяч, похожий на футбольный, ударять по которому можно любой частью тела, кроме рук.

    Текбол был изобретен в 2014 году в Венгрии двумя любителями футбола: Габором Бо́ршани, бывшим профессиональным футболистом, и Виктором Ху́саром, программистом.Ряд футболистов мирового класса (например, Неймар и Коутиньо) уже приняли участие в соревнованиях, обсуждается возможный олимпийский статус этого вида спорта.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Спорт Узбекистан
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