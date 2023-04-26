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    Новый вид мошенничества зафиксировали в Семее

    26 Апреля 2023, 21:00

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Новый вид мошенничества зафиксировали в Абайской области. Теперь аферисты используют мобильные приложения для вызова такси в корыстных целях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Злоумышленники при помощи приложений «Апару», «Яндекс» и «Индрайв» находят потенциальных жертв. Так, они делают заказ к государственным учреждениям, по пути просят заехать в магазин и приобрести товар или пополнить баланс, при этом обещают, что рассчитаются по приезде на место. После того, как денежные средства поступают на баланс подставных абонентских номеров, мошенники перестают выходить на связь.

    В городе Семее за прошлую неделю зарегистрировано два факта данного вида мошенничества, сумма общего ущерба составила более 35 тысяч тенге.

    Так, 37-летнему жителю областного центра через мобильное приложение «Апару» поступила заявка. Лжеклиент, связавшись с перевозчиком, попросил пополнить абонентский номер на 18 тысяч тенге, пообещав, что по выполнению заказа вернет денежные средства. Однако после того, как потерпевший выполнил просьбу заказчика, он перестал выходить на связь.

    В ходе проведения ОПМ «Антифрауд» сотрудниками Центрального отдела полиции УП города Семея задержан 24-летний житель областного центра. В настоящее время по данным фактам начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 190 УК РК. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

    Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление злоумышленника по второму факту, продолжаются.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Борьба с преступностью Мошенничество Абайская область
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