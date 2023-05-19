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    03:00, 19 Май 2023 | GMT +6

    Новый вид гигантских травоядных динозавров открыли в Аргентине

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    Фото; noi.md
    БУЭНОС-АЙРЕС. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Аргентинские палеонтологи нашли останки нового вида травоядных динозавров, обитавших на Земле 90 млн лет назад. Об этом сообщил в четверг Национальный совет по научным и техническим исследованиям (CONICET) страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Новый вид получил имя chucarosaurus diripienda.

    «Основываясь на размере его бедренной кости, которая составляет в длину около 2 м, мы предполагаем, что он весил от 40 до 50 тонн и был в длину около 30 м», - отметил один из авторов исследования Матиас Мотта.

    Ученый отметил, что по сравнению с другими крупными динозаврами у этого вида были более тонкие кости.

    «Это наводит на мысль, что он должен был быть гораздо стройнее других гигантов», - добавил Мотта.

    По словам ученых, новый вид относится к отряду зауроподы. Останки двух особей, изучение которых легло в основу исследования, были обнаружены в ходе экспедиции в 2019 году в провинции Рио-Негро. Результаты работы палеонтологов были опубликованы в научном журнале Cretaceous Research.


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