Новый вид гигантских травоядных динозавров открыли в Аргентине

БУЭНОС-АЙРЕС. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Аргентинские палеонтологи нашли останки нового вида травоядных динозавров, обитавших на Земле 90 млн лет назад. Об этом сообщил в четверг Национальный совет по научным и техническим исследованиям (CONICET) страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Новый вид получил имя chucarosaurus diripienda.

«Основываясь на размере его бедренной кости, которая составляет в длину около 2 м, мы предполагаем, что он весил от 40 до 50 тонн и был в длину около 30 м», - отметил один из авторов исследования Матиас Мотта.

Ученый отметил, что по сравнению с другими крупными динозаврами у этого вида были более тонкие кости.

«Это наводит на мысль, что он должен был быть гораздо стройнее других гигантов», - добавил Мотта.

По словам ученых, новый вид относится к отряду зауроподы. Останки двух особей, изучение которых легло в основу исследования, были обнаружены в ходе экспедиции в 2019 году в провинции Рио-Негро. Результаты работы палеонтологов были опубликованы в научном журнале Cretaceous Research.